楊冪前夫再惹不倫戀？指纏小18歲人妻散步 女主角露臉了
大陸一線女星楊冪，與港星劉愷威有過一段5年婚姻，因男方疑似婚內出軌，與演員王鷗約在房裡研讀劇本，被網友諷刺「夜光劇本」，楊冪第一時間力挺老公，仍頂不住輿論嘲笑和女強男弱的事業懸殊，2018年選擇離婚，共同育有一女「小糯米」。劉愷威最近加盟《披荊斬棘的哥哥》力圖振作演藝事業，表現並不亮眼，卻被網友偷拍到與已婚女星尤靖茹十指緊扣散步，在微博引發熱議，女主角趕緊跳出來說話了！
48歲的劉愷威不僅年長楊冪12歲，與30歲的尤靖茹也相差18歲，名字被扯在一起讓人訝異。據「新浪娛樂」報導，該名北京網友聲稱「跑個步都能遇到明星談戀愛」，透露私下撞見劉愷威與女子散步，因為對方沒戴口罩一眼就認出，並言之鑿鑿確認該女子是演員尤靖茹，該處也非拍攝場景，由於尤靖茹去年底官宣結婚，曾秀出遮住男方頭像的結婚證，照片曝光後引起網友熱烈討論。
由於劉、尤微博皆顯示地理位置在北京，讓這樁緋聞可信度暴增，不過，尤靖茹立即發文澄清，人在寧波集中隔離，對於捲入牽手劉愷威的緋聞相當無奈，「造謠可是要負責任的」。其經紀人也表示網友照片裡的女性為短髮，與蓄留長髮的尤靖茹完全不是同一人，怒批網友「造謠胡扯博眼球的，我勸你們善良！」劉愷威則尚未表態。