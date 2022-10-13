緬甸選美佳麗被泰國拒絕入境　轉往加拿大現況引關注

緬甸軍政府以武力手段軟禁時任總理的翁山蘇姬，並非法取得政權，引起民眾不滿，同時國際也相當關注緬甸的動盪局勢。緬甸選美佳麗韓蕾（Han Lay）在國際萬國小姐比賽（Miss Grand International）場合聲淚俱下地請求國際援助緬甸，並公開譴責緬甸軍政府。該行為卻讓她再也回不了緬甸，雖然曾居住在泰國一陣子，然而當她短暫離開泰國前往其他國家時，發現自己被拒絕入境，引發國際媒體報導。
據悉，韓蕾近期被泰國拒絕入境後，在泰國機場逗留了一週。由於她被緬甸軍政府通緝，她不可能回到緬甸，在多方尋求庇護處後，緬裔加拿大人行動網（Burmese Canadian Action Network）成員丁蒙杜（Tin Maung Htoo）說已成功援助韓蕾前往加拿大安頓。
韓蕾本名為道娜達翁（Thaw Nandar Aung），出聲譴責緬甸軍政府時，她正就讀於仰光的大學，參加完選美比賽後她一直都被緬甸軍政府通緝，雖然逗留於泰國，不過當她去越南旅遊一陣子，回來泰國時，被機場人員拒絕入境。原本傳出泰國政府拘禁韓蕾，不過泰國移民官員稍後澄清韓蕾沒有被捕，只是滯留在蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）。
透過多方轉介，韓蕾目前已抵達加拿大多倫多定居。她也在她超過10萬人追蹤的社群平台上，向粉絲們報平安。只見她接連更新兩則動態，拍到她和多倫多住宅區的合照，以及她寫下「一日為王后，終生為王后，永遠不會忘記緬甸」並附上緬甸的國旗，目前人很平安，讓粉絲們都鬆了一口氣。