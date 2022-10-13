國門開！交通部拚2024觀光客恢復千萬人

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部表示，疫情期間推動多項紓困及振興方案，積極支撐觀光產業生計，同時全力提振國旅市場，透過整備觀光前瞻景區建設、推廣多元主題旅遊、優化產業服務品質等措施，充分穩固國旅品質、維持國旅熱潮，也讓台灣觀光在國境解封之際，能快速恢復常態經營，全力復甦國際觀光。
為國境開放做好準備，交通部已公布團體旅遊出入境指引，同時，做好觀光產品、產業、市場等相關準備，以加速觀光市場恢復常態。
交通部說明，產品準備方面，積極推廣金質旅遊行程、生態、文化、自行車、鐵道等多元主題旅遊，逐步恢復航空及郵輪航線，提供多元主題旅遊體驗。
產業準備部分，積極辦理旅行業導遊、領隊防疫指引講習訓練，預估線上線下培訓逾1.5萬人次；輔導旅宿業加強旅遊品質，並補助防疫旅館回歸常態經營；另外，加強觀光從業人力媒合及專業職能訓練，期以優質觀光服務接待各方旅客。
而市場準備方面，對內衝刺國旅市場，持續辦理「悠遊國旅團體旅遊補助」至今年12月15日止，並持續行銷國內旅遊，引導國人深度體驗台灣；對外，衝刺國際市場，主攻日韓、新南向市場、維繫歐美市場，即時以展宣齊發、邀訪踩線及獎勵送客等策略全面展開國際宣傳作為，加速來台旅遊市場復甦，
交通部指出，期待在入境能量及信心恢復、航班恢復疫前運量等前提下，來台旅客於今年達到70萬人次，並於2024年提早恢復至疫前千萬來台旅客水準。