NBA／狂飆31分、11失誤　太陽新星是湖人名將Fisher姪子

NBA熱身賽，近年西區強權太陽依舊低迷，今與國王之戰鏖戰到最後一刻敗北，新同學Duane Washington Jr跳投絕殺失敗，終場太陽104：105不敵國王，吞下熱身賽第3敗(1勝)。 我是廣告 請繼續往下閱讀 年僅22歲的小將Duane Washington Jr本季轉戰太陽，邁入NBA生涯第2個球季，今先發出賽38分鐘，19投10中，攻下全場最高31分，可惜出現11次失誤，還有5次犯規。德國籍的Duane Washington Jr是湖人名將Derek Fisher的姪子，2021年在選秀會中落榜。上季效力溜馬出賽48場，場均貢獻9.9分，今夏轉戰太陽，被視為是潛力新星。本場比賽太陽Chris Paul、Devin Booker和Deandre Ayton等主力球員缺陣，第三節進攻當機，團隊僅攻下19分，最後一節雙方板凳出清，可惜Duane Washington錯過當英雄的機會，將勝利拱手讓人，國王熱身賽則拿下3勝0敗。高球／抗風成功! 王偉軒獨居領先T1／在PLG勇士沒機會 貝爾飛特仍續留台灣、轉戰獵鷹「證件妹」吳佳穎領軍 中華射箭隊赴埃及拚奧運門票NBA／找到AD使用說明書? 湖人主帥有新想法