機場門市客人回來了！全台超商同慶「拿鐵、美式」買2送2
等了整整939天，台灣終於迎來邊境解封，今（13）日起國門正式開放，入境將不用再隔離。OKmart後台顯示，鄰近機場周邊的門市來客量增長2成，民眾對於出遊日常用品、3C用品需求增加。瞄準這波旅遊商機，OKmart除了備齊沐浴旅行組、3C充電商品等庫存，更推出全台限時2天莊園級拿鐵、美式買二送二，另有新品麵包搭拿鐵現省21元，讓民眾開心迎接解封。全家感謝全民團結防疫，APP今起也限時推出大杯美式4杯99元、大杯拿鐵3杯99元優惠同樂。
歡慶國境開放，OKmart推出限時2天的咖啡優惠活動，今明兩日（10/13、10/14）會員到全台門市買大杯莊園級美式（45元）或大杯拿鐵（55元），享同品項買二送二。另外，近期OKCAFE與岩島成最新聯名「咖啡墨西哥麵包」，同步推出經濟早餐優惠，買該款麵包搭配OKCAFE的大杯台灣青茶、大杯經典紅茶、中杯莊園級拿鐵3選1，享優惠價59元（組合原價80元）。
全家歡慶國境解封，感謝全民團結防疫，今（13）日起至10月16日限時四天，APP隨買跨店取上架限時優惠，大杯美式4杯99元（5.5折）、大杯拿鐵3杯99元（6折），各限購2組；FMC瓶裝茶系列、FMC小分子氣泡水都祭出第2件0元，各限購1組，以上商品可兌換至明年1月底。線下實體門市也有好康，即日起至11月1日買老酒風味拿鐵（60元），不限冰熱特價39元，約是6.5折。