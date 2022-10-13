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重掌三商壽首要2任務　翁肇喜：與金控合併非優先考量

▲三商美邦人壽創辦人翁肇喜（左二）回鍋出任董事長，今（13）出席內湖企業總部啟用典禮，並在會後與經營團隊共同合影。（圖／記者顏真真攝）
▲三商美邦人壽創辦人翁肇喜（左二）回鍋出任董事長，今（13）出席內湖企業總部啟用典禮，並在會後與經營團隊共同合影。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-10-13 14:26:06

三商美邦人壽邁入第30年，今（13）日正式於內湖企業總部大樓舉行啟用剪綵典禮，剛回鍋接掌董事長的翁肇喜致詞時表示，能創立三商美邦人壽是他一生中最大的福氣，他知道現在經營狀況不是很理想，但希望可以好好將公司的危機變轉機，全新出發，三商美邦人壽除增資，也將私募引進策略投資人，還說三商美邦人壽不僅美而且嫁妝很多，三商壽資產1.4兆元，相較一些老公司更具吸引力，但他也強調，跟金控合併並非優先選項，並預估資本適足率及淨值比在年底前可達法定標準。

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三商美邦人壽內湖總部大樓啟用典禮，包括壽險公會理事長陳慧遊及多位三商美邦人壽合作夥伴都出席參與，該大樓共有地上12層、地下4層，總計超過5千坪，緊鄰信義、南港，本身更位於北士科、內科及南港經貿園區組成的台北科技走廊之中心地帶，是大內科少有的A級商辦大樓，三商壽希望為員工們打造更環保以及對員工更友善的辦公空間、帶來全新氣象。

▲三商美邦人壽內湖總部大樓啟用典禮，左至右分別為三商投控代表陳翔立、壽險公會理事長陳慧遊、三商美邦人壽董事長翁肇喜、總經理陳宏昇。（圖／記者顏真真攝）
▲三商美邦人壽內湖總部大樓啟用典禮，左至右分別為三商投控代表陳翔立、壽險公會理事長陳慧遊、三商美邦人壽董事長翁肇喜、總經理陳宏昇。（圖／記者顏真真攝）
創辦人翁肇喜在重新接掌三商美邦人壽董事長後，今日也首度在公開場合與媒體見面。他致詞時強調，三商美邦人壽是一間好公司，在專業領導團隊帶領下，同仁們每天認真打拼，誠信以對的做好保戶服務，一步一腳印，今天的三商人壽已經成長到員工上萬人、總資產1.4兆的成績。對於於近期公司經營面臨的挑戰，他說，就如同在人生道路上，哪有不跌倒的？我們一向抱持著正面心態，遇到困難時一定會面對問題，務實以對的解決它，秉持當年創業精神，大家共同打拼，追求卓越，讓三商美邦變得更好，未來更會全力的面對各項挑戰，繼續提供優質服務給廣大的保戶及社會大眾，同時因應疫情下外部的金融挑戰，為國際情勢快速變遷做好準備。

對於重回壽險經營崗位，他回想30幾年前政府開放銀行及保險業設立，就認為保險是長期的志業，透過保險規劃，可以為每個家庭帶來信心與希望，因此1993年創立了三商人壽，而銀行跟保險與每個人生活息息相關，也是高度受監理的產業，深信保險公司要經營的好，最重要的是人與人之間的溫暖互動以及對於保障的承諾與信用，因此草創初期，就致力於打造最好的創業平台給我們的業務夥伴，這麼多年來確實三商美邦人壽業務部隊也是公司最重要的通路，也是公司引以為豪的資產。

也因此，他一上任就急著請行銷長安排拜會全省各地的營業幹部，重溫以前同袍感情，再次回任最明顯的感受是公司內外勤同仁人數、客戶數、資產規模都增加好幾倍，組織分工更專業更細，深知法令規範及外部監理更嚴謹，更期待跟全體同仁站在一起，讓公司朝向財務更穩健，永續經營的目標邁進。

由於自己才上任10天，翁肇喜在會後受訪謙虛表示，自己是新手上任請多多指教，也很高興回任，就像回到老家，見到老戰支，希望給他們力量、打氣，鼓舞士氣，只是自己年紀也不小，希望能完成階段性任務退休。

對於重掌三商美邦人壽，他透露，面對外界對公司的質疑，當時覺得由大股東三商集團負責人來坐陣是最好方式，本來要由三商股控董事長陳翔立出任，但受限法規不得兼任，最後只能找他這個「老傢伙」，還算是有點份量，雖然一方面看似趕鴨子上架，但一方面也是他自願，既然來了也很高興，對於三商美邦人壽遭受質疑，他說投資有賺有賠很正常，三商美邦人壽經營有問題是言過其實，內部員工對公司從沒有失去信心，何況是大股東。

對於三商美邦人壽未來發展，總經理陳宏昇表示，目前就是完成兩項重大增資， 包括現金增資及私募引進策略性投資人，預估年底適本適足率及淨值比可達到法定標準。

在引進策略投資人部分，翁肇喜說，很早就有很多人對三商美邦人壽有興趣，但一直沒有把跟金控合併當做優先考慮，年底前他有兩大要務，第一優先把增資搞定，第二優先是找到國外策略投資人，希望是有獨特的know how與網絡、人際關係，除了資金外，還有新的技術與經營觀念，現在先把這事情做好，再來考慮其他東西。

▲三商美邦人壽董事長翁肇喜與總經理陳宏昇。（圖／記者顏真真攝）
▲三商美邦人壽董事長翁肇喜（右）與總經理陳宏昇。（圖／記者顏真真攝）
對於三商美邦人壽出現虧損，翁肇喜指出，內部檢討要嚴謹執行停損股票債券，他覺得這種做法，跟銀行打壞帳、廠商把賣不掉的庫存出清一樣，把資產清的非常乾淨，因此虧損也是好事，可藉這機會好好整理，況且上半年其他同業保費收入有衰退，三商美邦人壽反而有增加趨勢，因為我們有很強的業務部隊，最要緊是正派經營，保護保戶。

至於三商美邦人壽有何優勢可吸引策略投資人？翁肇喜表示，三商美邦人壽很美呀，而且有很多嫁妝，資產達1.4兆元，業務團隊很強，中南部都超過其他同業很多，之前董事長及副董事長雙請辭時，其實就決定要找策略投資人，讓他們走，策略投資人來比較可以自由發揮，進來就沒有任何阻礙，貿著空位讓他們可以充分發揮。

另外，金管會同意保險業金融資產重分類，三商美邦人壽是否也打算這麼做？陳宏昇說，規則才剛出來，還要經營階層、會計師討論，「在現階段是沒有這樣的規畫」，但未來也不排除這可能性，畢竟現在世界局勢變化很劇烈，很難預測。至於賣樓部分，他也強調，「資產活化」本來就很重要，原本舊的信義企業總部，雖然不是整棟而有不同樓層，會以處分為優先，也不排除出租處理，另外，台中也有小部分樓層也是投資很久的，也在委託仲介出售中。

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