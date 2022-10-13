重掌三商壽首要2任務　翁肇喜：與金控合併非優先考量

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創辦人翁肇喜在重新接掌三商美邦人壽董事長後，今日也首度在公開場合與媒體見面。他致詞時強調，三商美邦人壽是一間好公司，在專業領導團隊帶領下，同仁們每天認真打拼，誠信以對的做好保戶服務，一步一腳印，今天的三商人壽已經成長到員工上萬人、總資產1.4兆的成績。對於於近期公司經營面臨的挑戰，他說，就如同在人生道路上，哪有不跌倒的？我們一向抱持著正面心態，遇到困難時一定會面對問題，務實以對的解決它，秉持當年創業精神，大家共同打拼，追求卓越，讓三商美邦變得更好，未來更會全力的面對各項挑戰，繼續提供優質服務給廣大的保戶及社會大眾，同時因應疫情下外部的金融挑戰，為國際情勢快速變遷做好準備。
對於重回壽險經營崗位，他回想30幾年前政府開放銀行及保險業設立，就認為保險是長期的志業，透過保險規劃，可以為每個家庭帶來信心與希望，因此1993年創立了三商人壽，而銀行跟保險與每個人生活息息相關，也是高度受監理的產業，深信保險公司要經營的好，最重要的是人與人之間的溫暖互動以及對於保障的承諾與信用，因此草創初期，就致力於打造最好的創業平台給我們的業務夥伴，這麼多年來確實三商美邦人壽業務部隊也是公司最重要的通路，也是公司引以為豪的資產。
也因此，他一上任就急著請行銷長安排拜會全省各地的營業幹部，重溫以前同袍感情，再次回任最明顯的感受是公司內外勤同仁人數、客戶數、資產規模都增加好幾倍，組織分工更專業更細，深知法令規範及外部監理更嚴謹，更期待跟全體同仁站在一起，讓公司朝向財務更穩健，永續經營的目標邁進。
由於自己才上任10天，翁肇喜在會後受訪謙虛表示，自己是新手上任請多多指教，也很高興回任，就像回到老家，見到老戰支，希望給他們力量、打氣，鼓舞士氣，只是自己年紀也不小，希望能完成階段性任務退休。
對於重掌三商美邦人壽，他透露，面對外界對公司的質疑，當時覺得由大股東三商集團負責人來坐陣是最好方式，本來要由三商股控董事長陳翔立出任，但受限法規不得兼任，最後只能找他這個「老傢伙」，還算是有點份量，雖然一方面看似趕鴨子上架，但一方面也是他自願，既然來了也很高興，對於三商美邦人壽遭受質疑，他說投資有賺有賠很正常，三商美邦人壽經營有問題是言過其實，內部員工對公司從沒有失去信心，何況是大股東。
對於三商美邦人壽未來發展，總經理陳宏昇表示，目前就是完成兩項重大增資， 包括現金增資及私募引進策略性投資人，預估年底適本適足率及淨值比可達到法定標準。
在引進策略投資人部分，翁肇喜說，很早就有很多人對三商美邦人壽有興趣，但一直沒有把跟金控合併當做優先考慮，年底前他有兩大要務，第一優先把增資搞定，第二優先是找到國外策略投資人，希望是有獨特的know how與網絡、人際關係，除了資金外，還有新的技術與經營觀念，現在先把這事情做好，再來考慮其他東西。
對於三商美邦人壽出現虧損，翁肇喜指出，內部檢討要嚴謹執行停損股票債券，他覺得這種做法，跟銀行打壞帳、廠商把賣不掉的庫存出清一樣，把資產清的非常乾淨，因此虧損也是好事，可藉這機會好好整理，況且上半年其他同業保費收入有衰退，三商美邦人壽反而有增加趨勢，因為我們有很強的業務部隊，最要緊是正派經營，保護保戶。
至於三商美邦人壽有何優勢可吸引策略投資人？翁肇喜表示，三商美邦人壽很美呀，而且有很多嫁妝，資產達1.4兆元，業務團隊很強，中南部都超過其他同業很多，之前董事長及副董事長雙請辭時，其實就決定要找策略投資人，讓他們走，策略投資人來比較可以自由發揮，進來就沒有任何阻礙，貿著空位讓他們可以充分發揮。
另外，金管會同意保險業金融資產重分類，三商美邦人壽是否也打算這麼做？陳宏昇說，規則才剛出來，還要經營階層、會計師討論，「在現階段是沒有這樣的規畫」，但未來也不排除這可能性，畢竟現在世界局勢變化很劇烈，很難預測。至於賣樓部分，他也強調，「資產活化」本來就很重要，原本舊的信義企業總部，雖然不是整棟而有不同樓層，會以處分為優先，也不排除出租處理，另外，台中也有小部分樓層也是投資很久的，也在委託仲介出售中。