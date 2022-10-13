LuLu不是雙面人！《大學生》女星力挺：90%人都知道是誰
台大正妹網紅Sabrina（吳怡德），日前爆料從《大學生了沒》出道的知名女星是雙面人，結果讓不少網友們猜測是Lulu（黃路梓茵）引發爭議。對此，同為《大學生了沒》出身的陳艾琳也決定發聲力挺Lulu，「誰都知道那位學妹（Sabrina）是在說誰！」
陳艾琳13日凌晨在IG限時動態上發文，「看小路（Lulu）的私人臉書真的覺得很心疼，憑什麼她要扛？」她強調「90%大學生了沒的人都知道那位學妹在說誰、誰雙面…」就連工作人員、節目班底都知道雙面女星的真實身分，「大家不明講就是不想添事，但真的請求大家不要把那麼好的一個人牽扯進去。」
面對好友無辜被外界影射，陳艾琳不忍直呼「雙面跟黃路梓茵一點關係也沒有，拜託大家醒一醒，這麼可愛善良的人要被冠上這些污名，真的足以顯示世人有多盲目、多愛隨意臆測、隨波逐流。不要成為那樣的人、務必時刻提醒自己，明辨事理。」
還原整起經過，Sabrina日前在《小姐不熙娣》爆料，有位從《大學生了沒》出身的知名女藝人是雙面人，結果網友們便不斷猜測是Lulu，掀起熱議。結果讓Lulu飽受困擾，忍不住說重話澄清，主持人小S和Sabrina也主動聯絡道歉。
另外，包含黃子佼、嘻小瓜、大鶴等多名圈內好友都來發聲力挺Lulu，而Lulu昨日出席活動時，也希望事件就此打住。至於雙面人到底是誰？除了陳艾琳所說，90%的人都知道以外，嘻小瓜也在臉書透露，「真正的雙面女星才不是她，是…寶寶知道，但寶寶不能說。」均暗指雙面女星另有其人。（編輯：詹鎰睿）