遲交學費42元　中市客委員60年後捐助學金

台中市政府客委會委員張瑞僑在小學三年級時因父親離世，家中頓失經濟支柱，無法繳交學費42元，母校師長從未向她催繳；畢業距今已近60年，但她仍惦記曾積欠的學雜費一事，感念母校栽培之恩，(12)日由女兒、女婿及市府客委會主委江俊龍陪同，至石岡區土牛國小捐贈5萬元助學金，盼能幫助有需要的學生和推廣客家文化。





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張瑞僑表示，她5個孩子都聽過這段故事，現在他們都已成長茁壯，有自己的家庭及事業，讓她備感欣慰；由於搬家生活忙碌及陳年往事的遺憾，過往每每經過都只是在校園的圍牆外遠望，不敢進到學校，去年土牛國小百年校慶，也很遺憾沒有參加，這次藉由江主委的鼓勵、牽線，畢業至今首度再次踏入校園，得償夙願，了卻一樁心事，心中很踏實、很高興；也在校慶特刊中，找到自己第四十一屆畢業生的名冊，相當感動。





土牛國小校長詹鍾松明，感佩張女士在多年後仍惦記此事，事業有成後回饋母校，十分感謝，能作為學生的榜樣，更期勉教育工作者不忘初衷，照顧弱勢學生，歡迎張女士隨時到校園走走，也邀請她今年回母校參加建校101年校慶。





市府客委會江主委表示，張瑞僑委員熱心公益，創立台中市后里客家協會，受盧市長聘任擔任客委會此屆委員，對在地客家事務的推動不遺餘力。今年市府客委會與土牛國小合作推出的客家布袋戲課程時，她也出席台中客家樂活園區「山城客庄傳習中心」的揭牌儀式，看見土牛國小學生展演客語布袋戲成果，非常感動。





此外，張瑞僑也對台中市推動客語的多項創新施政，相當讚許，後回想起60年前42元的學雜費尚未繳納，進而萌生捐贈助學金回饋母校的念頭，發揮客家不忘本精神；她非常低調，原想默默進行，後經江主委的鼓勵，盼藉此拋磚引玉，觸動更多人的感念之心，集結更多正能量，讓社會更有愛。



