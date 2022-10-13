特企／關節保養要趁早！郭子乾「Q彈秘訣」找回行動力

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「AHK亞洲健康王」這回由品牌代言人郭子乾親自帶領藝人李明依，李國超，陳淑麗現身分享親身經驗，並與專業醫師、營養師團隊走入社區，舉辦「找回行動力．看見新膝望」全台巡迴健檢義診活動，受到大眾熱情迴響。品牌代言人郭子乾也現身分享自己的保養秘訣，推薦民眾如何進行膝關節與肌肉保養方法，探討相關營養素的攝取，及早揪出問題，提升自我保護力。基於提倡長輩健康保養觀念，透過如何強化肌肉力、提升關節力之保養衛教。除了聽醫生指示運動姿勢調整外，搭配保健營養補充品，也可重拾健康快樂的生活，高齡85歲的潘秀雲「噴射機阿嬤」長年挑戰各種極限運動，也得過數百項國內外金銀牌，近期也因為膝關節與肌肉酸痛，降低運動量，讓她困擾不已。在使用「AHK亞洲健康王」AHA強股配方保健營養品，如今又可以開心四處趴趴走！
代言人郭子乾則是在拍戲途中發生椎間盤突出，嚴重影響生活機能，當時痛到直呼「像半身不遂的感覺！」經醫師檢測，他不僅骨質疏鬆，脊椎、膝蓋也已退化，甚至壓迫到神經。另外，膝蓋的軟骨磨損非常嚴重，不只走路，上下樓梯也有疼痛感，需要長時間復健，若沒改善就要開刀治療。後來因緣際會得知「AHA強股配方」能幫助行動更靈活，搭配上復健，以「AHA強股配方」來保養，外則用復健科的物理治療，這種以非侵入性、非藥物性的方式，減輕有退化問題各種部位的疼痛，以相輔相成的作用來達到理想中的效果，因體驗有成，也成功取得品牌年度代言人。
AHK亞洲健康王研發團隊，透過ISO22000 國家食品安全品質認證廠全程安心製成，除了產品品質、生產過程均符合國家衛生安全標準外，更以最嚴格的熱分佈測試，熱穿透檢驗標準為消費者的食品安全把關。醒大家身體有狀況時要看醫生，也可以搭配適度運動來保健。「AHK亞洲健康王」為了感謝消費支持，也希望解決更多人骨關節、肌肉不適困擾，繼續提供免費體驗品及產品優惠組合活動不間斷服務大眾。