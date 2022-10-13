國門開「0＋7」上路！下機就先領快篩 一圖看懂最新流程
國門解封第二階段今（13）日上路，包括入境總量每周提升至15萬人、「0+7」入境免居隔、開放免簽證國家入境與觀光取消禁團令等等，指揮中心也用一張圖再次說明機場入境通關時的檢疫流程，並表示快篩發放區順序調整，改為一下機就先領。指揮官王必勝認為今日上午一切順暢，國境重開順利實施，會繼續密切觀察，但未來旅客再多應該也沒問題。
指揮中心說明今日起恢復機場常態入境通關，並以桃園機場為例，說明旅客的通關流程依序為快篩發放區、防檢局非洲豬瘟查驗、疾管署發燒篩檢站、移民署證照查驗、行李轉盤區、海關行李檢查、入境大廳，離開機場後可自駕、親友/機關團體接送等方式前往自主防疫處所，若為無症狀者也可搭乘大眾交通工具。
王必勝表示，改變快篩發放流程可以縮短旅客通關時間，今日視察結果相當順暢，機場恢復常態通關，未來應該「旅客再多也沒有問題」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。