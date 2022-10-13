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國門開視察桃機　蔡英文：台灣準備好了，歡迎光臨

▲蔡英文今日赴桃機視察，致詞時向國際喊話「台灣準備好了，歡迎光臨」。（圖／翻攝自SNG聯誼會）
▲蔡英文今日赴桃機視察，致詞時向國際喊話「台灣準備好了，歡迎光臨」。（圖／翻攝自SNG聯誼會）

記者陳威叡／台北報導

2022-10-13 14:29:352022-10-13 15:05:42

邊境解封第二階段今（13）日上路，包括入境總量每周提升至15萬人、「0+7」入境免居隔、開放免簽證國家入境與觀光取消禁團令，總統蔡英文今日在行政院長蘇貞昌等人陪同下赴桃機國門視察，致詞提到，從今起台灣走出疫情的陰霾，政府將秉持「正常生活、積極防疫、穩健開放」原則，拚經濟、拚未來，也不忘向國際喊話，「台灣準備好了，歡迎光臨」，也要向海外的鄉親說，「歡迎回家」。

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蔡英文致詞表示，過去2年多來，感謝大家共同努力，團結防疫，台灣已經度過最困難的時刻。隨著疫情對全球的影響，逐漸趨緩，從今天開始台灣邊境管制放寬，要走出疫情的陰霾，邁向正常生活。過去這段時間，所有在國門的防疫同仁，堅守崗位，她要對各位的貢獻，致上最高的感謝和肯定。

▲邊境解封國門開，蔡英文今日在行政院長蘇貞昌等人陪同下赴桃機視察。（圖／翻攝自行政院SNG聯誼會）
▲邊境解封國門開，蔡英文今日在行政院長蘇貞昌等人陪同下赴桃機視察。（圖／翻攝自SNG聯誼會）
蔡英文說，剛剛也看到，桃園機場無論是出境安檢、通關查驗，還有免稅店、航空公司的機組員等等，為了這次的開放，都做好萬全的準備，她要感謝相關單位的全力配合，才能共同為國人以及國際旅客，打造一個安心、安全的邊境檢疫，以及通關環境。從今天開始，將實施入境居家檢疫措施0+7，這代表從國外回到台灣，不必再強制隔離，只要自主防疫7天，都可以自由活動。

蔡英文指出，因應邊境開放，國內入境檢疫措施也更為簡化，現在入境會發放四劑快篩試劑，讓民眾做好自主健康的管理。相信透過更簡便的入境措施，能夠吸引更多的國際朋友，促進更多商業、觀光的國際旅客，來到台灣，帶動更頻繁的國際交流往來。

蔡英文表示，在國門開放的第一天，就有來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等地的旅客，一共有244人來到台灣。預估到10月底之前，還會有230團的旅客，總共3630人會來到台灣。希望逐年恢復疫情前的1186萬觀光人次。現在設定的目標，是今年底前達到70萬人次，2023年達到疫情前的一半，並且在2024年，恢復到疫情前情況。

蔡英文也藉由這個機會，告訴國際上的好朋友「台灣準備好了，歡迎光臨」，邀請大家來到台灣。另有很多海外的鄉親，因為入境檢疫程序的簡化，回到台灣都更方便，「我要跟海外的鄉親說，『歡迎回家』」。

蔡英文指出，為了迎接更多國際旅客來到台灣，桃園機場利用疫情期間，升級軟、硬體設備。相信在不久的將來，就能夠用全新的面貌、更高的品質，服務所有旅客。這2年多來，因為邊境管控，航空相關產業，受到相當大的衝擊和影響。政府共計提撥291億元的紓困金，來補助航空相關產業，感謝交通部，以及桃園機場公司，協助辦理紓困，一起來支持航空產業，度過疫情難關。

蔡英文表示，國境解封也代表一個新階段的開始，已經請所有相關單位，做好各項準備，共同投入「拚經濟、拚復甦」，讓經濟、產業，以及所有相關領域，都能克服疫情的影響，再度蓬勃發展。政府將秉持「正常生活、積極防疫、穩健開放」原則，持續檢討，顧好疫情，拚經濟、拚未來。

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