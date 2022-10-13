濱海橋通車 高美溼地新意象「打卡」點

台中知名高美濕地旁的濱海橋，封閉 40 多年後，終於重建完工；這座橋重建的「幕後推手」台中市議長張清照、前議長張清堂與市府建設局長陳大田，今 (13) 日會勘時 3 位「資深型男」化身「網美」，帶領大家認識重建後的濱海橋便利性，不僅可以串聯週邊景點，還能再創高美濕地新玩法。

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議長張清照表示，這座「濱海橋」並非一般普通橋梁，主要是位在高美濕地旁。一旦通車，前往「世界級景觀」高美溼地非常快速，並打通往台中港、清水連結台 61 線距離，也紓解台 17 線目前壅塞情形。

原本的濱海橋被列為危橋，已封閉數十年無法通行，是議長張清照與他二哥前議長張清堂努力爭取促成，由中央、台中市政府一起努力 ，斥資 2 億 2 千萬經費才完成重建，施工多時終於在 10 月 29 日即將完工通車。

建設局長陳大田指出，最重要是重建後的新橋橋寬 25 公尺，有雙向 5 車道，還特別設計有自行車道與人行步道，未來遊客與民眾可以大大方方站在濱海橋上欣賞美麗的高美夕照，不用擔心與車爭道；也可以騎著自行車，一路從濱海橋到高美濕地，悠閒又自在。

張清照、張清堂與陳大田 3 位資深型男，今也扮網美，親身體驗騎著自行車，從濱海橋一路往高美濕地，先在入口的高美溼地景觀意象「打卡」，一路上風力發電的風車聳立在藍天白雲下，讓人心曠神怡。