濱海橋通車 高美溼地新意象「打卡」點

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議長張清照表示，這座「濱海橋」並非一般普通橋梁，主要是位在高美濕地旁。一旦通車，前往「世界級景觀」高美溼地非常快速，並打通往台中港、清水連結台61線距離，也紓解台17線目前壅塞情形。
原本的濱海橋被列為危橋，已封閉數十年無法通行，是議長張清照與他二哥前議長張清堂努力爭取促成，由中央、台中市政府一起努力 ，斥資2億2千萬經費才完成重建，施工多時終於在10月29日即將完工通車。
建設局長陳大田指出，最重要是重建後的新橋橋寬25公尺，有雙向5車道，還特別設計有自行車道與人行步道，未來遊客與民眾可以大大方方站在濱海橋上欣賞美麗的高美夕照，不用擔心與車爭道；也可以騎著自行車，一路從濱海橋到高美濕地，悠閒又自在。
張清照、張清堂與陳大田3位資深型男，今也扮網美，親身體驗騎著自行車，從濱海橋一路往高美濕地，先在入口的高美溼地景觀意象「打卡」，一路上風力發電的風車聳立在藍天白雲下，讓人心曠神怡。
除了高美溼地，台中市政府委外新闢高美露營區，20多頂帳蓬在草原上，在此露營格外有野趣。高美遊客中心也已啟用，不僅可上二樓喝咖啡眺望整個台中港區美景，「生態體驗館」以互動的有趣方式介紹高美溼地，張清照玩心大起，體驗埃及聖鹮飛行模式，順利起飛，兩兄弟也首次玩自拍，拍出帥帥的高美燈塔紀念照。