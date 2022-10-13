2022TIE創新領航館揭幕！台積電領護國群山齊聚參展

一年一度2022 TIE台灣創新技術博覽會於今（13）日正式揭開序幕，其中。 創新領航館不但匯聚經濟部工業局等10部會研發成果，以及國內外跨領域科技 業者的創新技術，今年更首度設置「半導體專區」，邀請到台灣護國 群山，以台積電為首的10家半導體大廠參展，其中，台灣第三大晶圓代工廠力積電聚焦「記憶體內運算」， 展出能提升 AI 運算效能並降低功耗的 AI 記憶架構、3D 晶圓堆疊技術，一開幕就成為參觀人潮擠爆的熱門焦點。



台灣創新技術博覽會（TIE)，已成為台灣科技界的一大盛事，其中展出國內外一流先 進技術的創新領航館更是眾所矚目的關注焦點，今年創新領航館又再度展出豐富多樣的全新創新技術產品， 涵蓋半導體、健康醫療、製造精進、智慧生活、永續綠能、 國防航太、解密科技寶藏等7大主題。





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館中不但匯聚經濟部工業局、技術處、中小企業處、國發會、 國防部等部會局處科技計畫投入的研發成果，以及國內外跨領域科技 業者的創新技術，這次更首次集結台積電、聯發科、 日月光等10家半導體大廠最新尖端技術與產品建「半導體專區」， 一開幕就成為參觀人潮擠爆的熱門焦點。





其中，台灣第三大晶圓代工廠力積電聚焦「記憶體內運算」， 展出能提升 AI 運算效能並降低功耗的 AI 記憶架構、3D 晶圓堆疊技術；雷射切補技術廠商欣銓科技則在會場上介紹涵蓋車用／安控 IC 晶圓測試量產技術與智慧製造的「車電專業測試技術」。





另外，還有探針卡測試方案商旺矽科技在會場上以「 高階測試關鍵零組件」主題，展示整合測試設備有效篩選出 高階伺服器PCB／IC載板 無鹵素材料設計，及製程鑑別度的高階PCB高頻高速智慧檢測方案。



創新領航館除了技術展示外， 還有深入探討今後當紅技術發展的一連串發表會與論壇，包括14日工業局主辦的「創新科技論壇（Innotech Forum）」、「淨零排技術媒合商談會」，以及技術處舉辦的「 技術創新策略夥伴會議」，內容聚焦「重建並加速疫後鏈結」以及「 疫後再出發」2大方向，分別針對科研與創新領域（STI）加速產業鏈重建科研政策以及氣候 科技與永續環境之科研應用等主題進行專題演講與論壇討論。



