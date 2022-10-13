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鳴日號Q1行程開賣　首推5日環島嚐百年國宴

▲台鐵美學觀光列車鳴日號，以及有移動的五星餐廳稱號的鳴日廚房，2023年第一季行程於今（12）日上午10時起於雄獅旅遊官網開賣。（圖／業者提供）
▲台鐵美學觀光列車鳴日號，以及有移動的五星餐廳稱號的鳴日廚房，2023年第一季行程於今（12）日上午10時起於雄獅旅遊官網開賣。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-10-13 14:50:48

深獲旅客好評的台鐵美學觀光列車鳴日號，以及有移動的五星餐廳稱號的鳴日廚房，2023年第一季行程於今（12）日上午10時起於雄獅旅遊官網開賣。為提供旅客創新旅遊體驗，鳴日號除了跨年及春節的限定趟次之外，還將以「音樂」為策展主題，每個月都會於列車上帶來不同風格的音樂演奏；鳴日廚房則首度推出5日環島行程，帶領旅客遊覽台鐵西部幹線與南迴線的美麗山海美景，同時品嘗百年國宴級料理。

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雄獅旅遊表示，「音樂」一直都是鳴日號的重要元素，過去曾以「移動中的演唱會」為概念打造「鳴日號音樂列車」，邀請知名音樂人林隆璇與人氣歌手林亭翰於列車上同台飆歌，另外也曾邀請台灣歷史最悠久的管弦樂團「國立臺灣交響樂團」，由團長劉玄詠帶領8位提琴手，讓旅客一邊遠眺龜山島美景，一邊在車廂中聆聽「夜來香」、「雨夜花」、「四季紅」等膾炙人口的演奏曲目。

鳴日號2023年第一季也將以「音樂」為策展主題，每個月都會於列車上帶來不同風格的音樂演奏，一月由中國風樂曲打頭陣，用熱鬧的佳節音樂迎接農曆新年，二月、三月則有西洋風樂曲及日本風樂曲，感受耳目一新的聽覺饗宴。行程特別安排客製化包場活動以及在地深度旅遊，帶領旅客挖掘全台「最不熱門」秘境景點，創造獨一無二的鳴日號五感體驗。

每年都相當受到旅客歡迎的鳴日號跨年行程，將於12月31日推出台北出發及台中、高雄出發兩趟次，安排前往「廢墟餐廳」，品嘗由宜蘭在地食材製作的法式料理，或是在坐山面海的「都歷遊客中心」，來場愜意的下午茶音樂饗宴，每位參加跨年行程的旅客，還可獲得鳴日號專屬毛毯、WAT聯名鳴日酒等專屬好禮。

鳴日廚房除了1日至3日行程之外，於2023年第一季首度推出5日環島行程，這也是鳴日廚房第一次行經台鐵西部幹線及南迴線，車上餐食將由晶華國際酒店集團旗下台北晶華酒店、太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店聯手提供服務，其中，台南晶英酒店也會首度於列車上展現「攝政宮皇太子御宴」，重現百年前的國宴級豐美佳餚，5日環島行程還將安排前往高雄晶英國際行館，大啖米其林美食Ukai-tei鐵板燒。

此外，列車上也將首度舉辦「RIEDEL品杯會」，由專業品杯師帶領之下，讓旅客以不同的水晶杯搭配美酒，透過實際的品飲感受杯與酒交織的奇妙感受，活動後還可帶走4款市價4,050元Veritas品杯組。

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