鳴日號Q1行程開賣　首推5日環島嚐百年國宴

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鳴日號2023年第一季也將以「音樂」為策展主題，每個月都會於列車上帶來不同風格的音樂演奏，一月由中國風樂曲打頭陣，用熱鬧的佳節音樂迎接農曆新年，二月、三月則有西洋風樂曲及日本風樂曲，感受耳目一新的聽覺饗宴。行程特別安排客製化包場活動以及在地深度旅遊，帶領旅客挖掘全台「最不熱門」秘境景點，創造獨一無二的鳴日號五感體驗。
每年都相當受到旅客歡迎的鳴日號跨年行程，將於12月31日推出台北出發及台中、高雄出發兩趟次，安排前往「廢墟餐廳」，品嘗由宜蘭在地食材製作的法式料理，或是在坐山面海的「都歷遊客中心」，來場愜意的下午茶音樂饗宴，每位參加跨年行程的旅客，還可獲得鳴日號專屬毛毯、WAT聯名鳴日酒等專屬好禮。
鳴日廚房除了1日至3日行程之外，於2023年第一季首度推出5日環島行程，這也是鳴日廚房第一次行經台鐵西部幹線及南迴線，車上餐食將由晶華國際酒店集團旗下台北晶華酒店、太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店聯手提供服務，其中，台南晶英酒店也會首度於列車上展現「攝政宮皇太子御宴」，重現百年前的國宴級豐美佳餚，5日環島行程還將安排前往高雄晶英國際行館，大啖米其林美食Ukai-tei鐵板燒。
此外，列車上也將首度舉辦「RIEDEL品杯會」，由專業品杯師帶領之下，讓旅客以不同的水晶杯搭配美酒，透過實際的品飲感受杯與酒交織的奇妙感受，活動後還可帶走4款市價4,050元Veritas品杯組。