利空打不死！第3季北部新建案再創新高價　北市6字頭絕跡

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而新北市第3季新建案房價漲到每坪46.9萬元，季漲約3.1％、年漲約10.4％，也是連續4季刷新新高。何世昌指出，由於永和今年出現推案空窗期，買盤外溢至鄰近的中和周邊區段，中和新建案房價直線飆升至6字頭，成為新北市房價水準第2高的行政區，僅次於永和，還贏過板橋、新店，這種發展令絕大多數人始料未及。
基隆第3季新建案房價為每坪24.6萬元，季漲幅約4.2％、年漲幅約11.3％。宜蘭地區第3季房價為每坪23.4萬元，季漲幅約3.5％、年漲幅約9.9％。宜蘭房價雖然漲幅落在末段班，但高鐵延伸宜蘭設站題材仍持續發酵，尤以站點所在地宜蘭市買氣最佳，甚至有不少台北客聞香而至。但題材對房市的能量挹法能延續多久？選後或許就能見真章。
至於桃竹地區狀況則是兩樣情。桃園市第3季新建案房價來到每坪30.9萬元，僅比第2季上漲0.6萬元，季增約2％；與去年同期相比，則漲了5.1萬元／坪，年漲幅約19.8％。《住展雜誌》分析，由於桃園市在第2季前房價漲勢凌厲，如南崁、八德等地房價水位追平或高於新北市外圍衛星城鎮，部份買盤流回新北市，導致第3季買氣快速轉淡，新開賣的建案售價大多走平實路線，單季漲幅在北台灣敬陪末座。反觀新竹售價依舊狂飆，市況雖然同樣趨緩，但買氣減幅較小，而建案售價依然拚命測試消費者底線！新竹第3季新建案房價續漲至每坪35.7萬元，較第2季上漲2.6萬元，季漲幅7.9％；與去年同期相較，則大漲11.5萬元，年漲幅高達約44.5％。以年漲幅來看，新竹為北台灣房價飆漲幅度最大的縣市；若以每坪上漲金額計算，則新竹近一年來上漲11萬元，僅次於台北市。
何世昌認為，北台灣房價續創歷史新高之餘，民眾要思考的是「房價沒有無限上漲這回事」，預估第4季漲幅將開始收斂，年增幅將由高峰往下滑。至於房市多頭能否延續多久，關鍵就看選後遞延性買盤能否出籠了；倘若選後買氣能夠回籠，多頭將會得到「補血」續命的機會，反之則明年北台灣預售、新建案恐凜冬將至。由於這波多頭主升段漲幅甚大，以及經濟環境急速惡化，預估會末升段可能被壓縮到只剩1至2個季度。