交流新住民文化！賽珍珠基金會10月辦市集

台灣島國型態與外界隔離，多重文化交流機會鮮少，2022新住民市集之歡迎光臨「新」世界2.0活動在10月初舉行，邀請越南、印尼、尼泊爾、馬來西亞等等新住民頭家參與市集，結合母國文化推出商品，藉此敲開創業、就業的大門，一般民眾則有機會感受多元文化的繽紛、美好。
前來參與活動的民眾有一位是國中老師，她說，她的班上幾乎有一半是新住民子女，這次來市集可以看見孩子們媽媽或爸爸的母國文化，對孩子們的成長家庭背景可以有更多的理解，也看見孩子未來發展不同的可能性，下次她想帶自己的學生一起來看看。
活動主辦單位財團法人台北市賽珍珠基金會董事長尤英夫表示，市集中看到不同國家間文化交流，人與人之間彼此尊重、傾聽，這樣美好的文化交流方式，是新住民市集最難能可貴的地方。
尤英夫說，現今新住民在台人數已經超過57萬人，是我國第五大族群，更是我們的「新」家人，將不同國家文化帶入我們生活，豐富我們的視野，希望大家對他們能有更多愛與關懷，那麼相信美好「新」世界，就在我們觸手可及之處。富邦人壽、穩得實業、中央存款保險、美律實業等企業熱心參與台北市賽珍珠基金會的倡議。
來自柬埔寨的喜玲，在活動分享她的心情。她說，近期因網路詐騙的事件及新聞，柬埔寨忽然得到了許多關注，心情感到很複雜，她的夢想是讓更多人了解自己的家鄉，那個純樸良善的地方，人民勤奮踏實，希望給家人更好的生活而努力著。