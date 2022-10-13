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《原子》小孩退團！金星揭「煎熬8天實況」　每天陪戰友

▲前排左起Nelson、蔡朕、後排左起許孟維、巴比、廖學文出席髮品活動。（圖／記者林調遜攝）
▲前排左起Nelson、蔡朕、後排左起許孟維、巴比、廖學文出席髮品活動。（圖／記者林調遜攝）

記者羅凌筠/台北報導

2022-10-13 15:29:552022-10-13 15:35:02

《原子少年》的「金星」成員巴比、許孟維、蔡朕、廖學文、Nelson今（13）日出席日系品牌秋冬美髮發表會，談到「天王星」在小孩（何世華）感情風波中照常登上高雄演唱會表演，蔡朕每天陪在高胥崴身邊，「大家的心情都沮喪，所以我就用一個默默的方式幫大家打氣。」問他高胥崴有哭嗎？蔡朕打趣：「沒有啦！他哭能看嗎？開玩笑的，他還是很可愛的小男孩。」Nelson惋惜小孩是「很好的表演者」，退團的舉動讓金星感到遺憾。

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▲蔡朕在高雄演唱會手畫「天王星符號」為戰友加油。（圖／記者林調遜攝）
▲蔡朕在高雄演唱會手畫「天王星符號」為戰友加油。（圖／記者林調遜攝）
金星忙著團綜《金星號飛船》的錄製，許孟維爆料錄影過程中被蔡朕失手插眼，原來是因為許孟維臉皮出油，蔡朕要彈額頭時「手滑」直戳眼窩，許孟維直呼：「我眼皮就破皮了，顏值擔當臉受傷是OK的嗎？」不過團員很少因為綜藝效果走心，「我們越吵感情越好，吵架才知道對方想什麼。」就算真有衝突，蔡朕也會第一個叫大家坐下來聊聊，有話直接說。

▲Nelson夢想和陳芳語在舞台合作。（圖／記者林調遜攝）
▲Nelson夢想和陳芳語在舞台合作。（圖／記者林調遜攝）
金星募資出道基金達標700萬元，巴比10月即將發表單曲，心情有點緊張，「但是有機會就要好好把握！」談到最想跟誰合作？巴比喜歡美式風格的曲風，第一個選Karencici，Nelson夢幻名單是陳芳語（Kimberly），許孟維敲碗幫蔡依林演唱會暖場，化身小粉絲央求：「一場就好。」

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