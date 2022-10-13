中市企業與民代贈書　17年不間斷

台中市議員陳清龍、慶山建設公司攜手「用閱讀築起一座山」，推動大山城學子閱讀，今年將邁入第 17 年，今年慶山建設公司斥資近 400 萬元，委由議員陳清龍購買中文繪本、英文繪本、讀本及勵志、文學、藝術、史地、科普、生活等 1 萬逾冊各式圖書外，還提供數位閱讀平台、雙語師資培訓，要讓孩子做好迎接台灣成為雙語國家的準備。

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陳清龍說，政府以 2030 年為目標，要打造臺灣成為雙語國家，但根據統計，台中市平均每位國小學生擁有圖書冊數僅 34.18 冊；每位國中學生擁有圖書冊數僅 28.51 冊，無論是地方或學校圖書館人均擁書量，台中市皆落居六都的後段班，贈書 17 年不中斷，希望能提升地方圖書資源、提升學生閱讀環境及習慣，讓孩子們在成為雙語國家道路贏得勝勝利。

陳清龍表示，教育相當重要，透過閱讀絕對可改變學生一生， 17 年來慶山建設，用閱讀來築一座山從不間斷，預算從每年 100 萬提升至今年 400 萬，今年贈書除中英文繪本、讀本及勵志、文學、藝術、科普等紙本書籍外，英文讀本與繪本選書，更是以教育部 19 項議題融入規劃、國際教育議題及 17 項聯合國永續發展目標 SDGs 為依據，另外，今年捐贈最大特色，是首次提供學生與老師 500 個，美國 highlights 雲學院一年期線上閱讀平台帳號，約有 2700 本書，可供不同英語程度的學生廣泛閱讀，讓學生英文程度更加精進。

陳清龍進一步指出，學生要培養出好的外語能力，優秀的老師不可缺乏，為讓了師資更加精實，這次贈書另外提供雙語課程師資研習，研習根據選書提供如何透過英語閱讀加強現有英語學習、提供更多雙語教育特色課程規劃，拓展國際視野。陳清龍說：「打造臺灣成為雙語國家，要讓這些孩子有更多本錢，讓孩子們贏在起跑點。

慶山建設總經理陸鴻慶表示，想為教育做點事情，於是在陳清龍議員建議下，以捐贈學校圖書做為企業回饋。陸鴻慶說：「自己因讀書有了更好的做事方法與態度，相信這樣就可以養成閱讀的習慣，能改變自己、有一個美好的未來。