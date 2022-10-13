解封首批韓國旅行團抵台！嗨喊「我愛台灣」：想吃臭豆腐
今（13）日終於解封了！受COVID-19疫情影響，台灣從2020年3月19日開始，要求入境者必需進行一連串防疫措施，從最初的14天居家隔離、3+4自我防疫，到今（13）日起正式實施0+7入境免隔離，逐漸鬆綁的政策不僅讓台灣人感到興奮搶出國，對外國旅客來說更是一大福音。國門解封後，今日下午桃園機場也迎來第一批「韓國旅行團」，18位團客一出境都難掩開心的情緒，除了拿起手機紀錄回憶外，還在機場高喊「我愛台灣」，甚至有看準時機，特地來台慶祝結婚30週年的夫妻檔，期待未來4天3夜的北台灣之旅。
今年結婚剛滿30週年的韓國夫妻檔受訪表示，3年前就曾規劃台灣之旅，怎料疫情爆發澆熄了兩人的熱情，直到大約10天前，當地新聞報導台灣即將解封，因此立馬下訂機票，搶在第一波到台灣遊玩；而此次台灣行，夫妻倆除了想慶祝結婚30週年外，也透露他們最想去的地方是故宮博物院，最想吃的小吃則是「臭豆腐」。
此外，兩人也真心說道：「台灣一直都是很多人旅遊的首選，這次為了慶祝30週年，來台灣前就研究了很多景點，或許是因為疫情阻撓太久，因此在安排行程時覺得特別感動，感觸很多」。而另一名同樣和老婆共同來帶的團客在出境後就不斷拿起手機捕捉畫面，面對記者的鏡頭，更舉手歡呼「我愛台灣」，可見後疫情時代的旅遊熱潮不分國界，全世界都期盼能踏出國門放鬆心情。
雄獅旅行社總經理黃信川表示，這批韓國首發團來台行程主要集中在北台灣，包括東北角野柳、平溪放天燈、大稻埕、東區、西門町等都有安排，因此對旅遊業者來說，國門解封開放能接待到韓國旅客是感到相當欣慰的，期盼後續歐美、日本遊客入境也能更加順利，甚至在第四季過後，入境遊客人數限制再降低，帶來更多遊客，振興台灣經濟。
除了來台遊玩的外國旅客外，剛從韓國搭機返回家鄉台灣的李先生則表示，自己行程剛好就在解封這天返國，除了感到相當幸運外，不用再做任何隔離措施也非常方便，他說道：「0+7很好啊，我前陣子都在國外，也是都不用隔離」，認為台灣能跟進世界潮流，是後疫情時代的一大進步。