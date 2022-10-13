藍「十全十美」明台中合體　綠諷挺妙涉貪「十分難堪」

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綠營立委黃國書、何欣純、張廖萬堅、莊競程今（13日）在盧秀燕對手蔡其昌競選總部開記者會，回擊台中市新聞局長鄭照新指副總統賴清德昨晚站台、污名化「媽媽」一事。
同樣是媽媽的何欣純說，現代女性在職場將專業與能力發揮得淋漓盡致，盧秀燕也是職業婦女，卻把「媽媽」2字工具化、政治化。這幾年台中發生很多媽媽不樂見的事情，虐嬰事件直到家長爆料才補救、孩子走在路上被球棒打到命危，她要盧秀燕設身處地：「如果妳有女兒被狼師侵犯，會輕易放過狼師嗎？」媽媽市長沒保護還怠惰、讓女兒恐懼不安，是自稱媽媽市長應有的作為嗎？
黃國書感嘆台中文化底蘊非常豐厚，但這些年鮮少看到市府文化推動的成果，或市長的文化視野，市府文化預算僅2.38%，不及全國平均3.04%。林佳龍時代推動台中州廳轉型藝術史博物館，盧秀燕卻否決掉與中央的協議，修復完成後可能成為文化局的辦公廳舍，非常可惜。
莊競程以奶爸立委身份批評「媽媽市長」不及格，親子政策只有3不，即「數量不夠、把關不嚴、用心不足」，公托收托人數六都倒數第2、各處充滿複製貼上的罐頭遊具公園。他指鄭照新刻意扭曲賴清德助講內容，才是充滿父權、潛藏對媽媽的不敬。莊競程說：「媽媽市長會洩漏個資出賣自己的女兒嗎？會請貪污市長到家裡來，教孩子挺貪污嗎？妳沒資格稱媽媽市長，請不要再侮辱『媽媽』稱號。」
張廖萬堅再說明，賴清德肯定「媽媽市長」4字，但不解媽媽為何會把社宅賣給財團？市府計劃4年賣地750億，現已賣512億，是全國賣地王，現在興建的社宅都是林佳龍任內規劃，盧自己規劃900多戶、卻取消林佳龍規劃的1900多戶，坐視台中房價年年飆漲，成為六都漲幅最高城市，房價僅次台北市、房價所得比從上屆的9.47漲到11.26，租金也漲23.5%。
張廖萬堅說，國民黨明天就要辦十全十美造勢大會，被起訴涉及農地假交易、貪污的宜蘭縣長林姿妙也在其中，賣社宅用地的盧秀燕，要與農地假交易的縣長站在一起，根本是十足漏氣、十分難堪！盧秀燕或許覺得自己民調很高，就可以用漫不經心態度來面對，對於和涉貪者站一起是否合宜，一點也不在乎。
中市府以新聞稿回應，強調在《天下》幸福城市大調查，盧秀燕施政滿意度及施政分數在歷任市長中表現最佳，有心人士放大特定調查，恐有偏頗之嫌。且台中賣地面積並非六都最多，賣地王一詞為選舉語言並非事實，針對北屯太原段社會住宅用地案，已多次澄清並非事實，盧秀燕上任後滾動評估與規劃，將北屯基地的戶數調整至需求度高的西屯區；至於房價上漲為全國性現象，呼籲民代不要為了選戰破壞台中印象、低估台中人的智慧。