女神林襄抽煙毀甜美形象？經紀人緩頰：她會努力戒掉

樂天桃猿啦啦隊女神林襄，向來在球場上給人滿滿活力，以甜美笑容和賣力唱跳回饋給粉絲，因為人氣超旺，剛接下新飾品代言，卻被媒體偷拍到私下抽電子煙，與平日形象稍有落差，她的經紀人回覆《NOWnews今日新聞》：「這是不好的行為，是不良示範，很抱歉，她會努力戒掉。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲林襄不需要曬傲人上圍，回眸一笑就能迷倒粉絲。（圖／翻攝自林襄FB）▲林襄應援時魅力四射。（圖／翻攝自林襄臉書）▲林襄外型甜美。（圖／翻攝林襄IG）剛加入啦啦隊1年多，25歲的林襄人氣爆表，IG追蹤人數從去年初50幾萬，至今暴增到136萬，增漲幅度驚人，在海外也有眾多粉絲，近期推出《與你襄遇》、《與你襄愛》兩本寫真書，都頗獲好評。據《壹蘋新聞網》報導，林襄7日晚間搭乘捷運到內湖，戴上口罩後沒有被路人認出，出站後趁著四下無人時抽起電子煙，與開朗、活力的啦啦隊形象有極大落差。▲林襄擁有32E魔鬼身材。（圖／尖端提供）▲林襄人氣不斷高漲。（圖／尖端提供）▲林襄的傲人上圍是參加綜藝節目的利器。（圖／林襄FB）▲林襄推出寫真書《與你襄愛》日文版，還以日文問候粉絲。（圖／翻攝自林襄FB）▲林襄體重剩下3字頭。（圖／記者葉政勳攝）對此，林襄經紀人替她致歉，表示會努力戒掉電子煙。網友則意見兩極，一派認為抽電子煙傷害身體，希望甜美的林襄能夠戒掉，也有網友認為成年人私下抽煙，並未影響別人，並不影響形象，「又不是吸毒道什麼歉…？」、「抽煙是妨礙到誰啦，我就問？大驚小怪的……歸剛欸」、「抽煙沒關係，該展現出來的要拿出來就好了！」林襄很會！展示「激情完的嘴巴」 兩天完成1500人福利氣質天花板！林襄代言照包緊緊 自豪：美得理直氣壯孫生女友怒了！爆勾搭人夫夜店激吻 反擊元配：拿出證據雪乳戰神深蹲16秒晃暈近萬人！粉絲笑場：又要地震了