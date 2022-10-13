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最在乎婦幼的城市　張善政承諾成立全台第一個婦幼局

▲張善政說，「我當市長，一定會讓桃園未來成為最在乎婦幼的城市」！（圖／記者李春台，2022.10.13）
▲張善政說，「我當市長，一定會讓桃園未來成為最在乎婦幼的城市」！（圖／記者李春台，2022.10.13）

記者李春台／桃園報導

2022-10-13 16:15:25

國民黨桃園市長選人張善政今（13）日推出首波婦幼政見，張善政表示，上任後第一步，就要成立全台灣第一個，也是六都唯一的婦幼專屬局處—「婦幼局」，因為桃園是六都年輕父母比例最高的城市，婦女跟幼兒福利也應該有更高標準的照顧。張善政表示，照顧女性與婦女、照顧學齡前孩童，將桃園打造成台灣婦女和孩童最友善城市。

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張善政指出，生育、養育是整個家庭的責任，不可否認的女性因為生理的緣故，總是會比較辛苦，因此在談幼兒以及生育議題時，他始終認為，女性一定要優先被照顧，「我當市長，一定會讓桃園未來成為最在乎婦幼的城市！」


張善政提到，婦幼局的首發政見是「婦幼六善好・桃園善好孕」，從懷孕前規劃、懷孕後的照護到孩子出生後的補貼，甚至母親重返職場通通涵蓋，給予媽媽們最全面的支持，包括提供一萬元的凍卵營養金補助；生育津貼補助首胎3萬，第二胎起每胎加碼1萬；推出保證有兒童座椅、評鑑優良司機的「婦幼友善計程車」及「好孕專車2.0」補助產前產後共36趟次的產檢就醫需求。


此外還有支持企業托育，凡婦女產後一年內，企業提供婦女育兒或托育津貼，市府一比一補助，上限三千元；育嬰留停期間，可接受線上數位進修課程，並開辦相關媒合就業機會；提供產後媽媽最少一次的心理諮商支持服務；建立友善兒童運動環境，要讓小朋友們周末假日有去處，經濟上讓家長可以負擔。


張善政強調，以自己過去擔任工程師的角度來看，一定要以「使用者」，也就是婦女與幼兒為中心來思考政策，因此主張必須成立婦幼局，「唯有從婦幼的為核心的角度出發思考，探索一切發展的契機，與改變的可能，才能實現婦幼健康成長的未來，把桃園打造成為台灣婦女與孩童最友善城市。」

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