高雄百貨週年慶開紅盤！義享、夢時代優惠不間斷

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在國際精品銷售方面顯示出民眾在尚未出國前的驚人購買力，義享時尚購物廣場擁有多達19家高雄獨家精品品牌。其中全台最齊全的高級腕錶專區亦是名錶收藏家的必訪熱點，光是Cartier腕錶單日熱銷破千萬；另外日本珍珠珠寶品牌Tasaki新作「Danger」系列也有逾400萬的銷售額，Chloe經典「Woody經典LOGO織帶帆布托特包」低預算也能購買的經典款日銷近30個，頂級客群消費力依舊驚人，更讓義享時尚購物廣場首次週年慶買氣熱度持續往上攀升。
夢時代自即日起至10月19日推出全館指定消費滿3,000元送300元，若於夢時代及統一時代百貨高雄店支付使用icash Pay或icash2.0，滿3,000元再贈200元等活動。夢時代表示，今年特別推出的迪士尼「小熊維尼與熊抱哥」兩大人氣角色系列來店禮，高CP值且萌趣實用，甫推出即廣受喜愛13日起陸續推出「熊美味保溫餐袋」等。同時，全館累計滿3,000元還能參加抽獎，有機會獲得市值近9萬元的KYMCO S7 keyless款電動機車。
值得注意的是，去年大受好評的戶外粉紅派對，將於10月29日至30日升級舉辦，分別推出粉紅有氧、粉紅瑜珈及派對有氧等體驗場次，10月30日還有一場香氛瑜珈專場，讓參加民眾擁有尊榮體驗同時達到身心靈放鬆。凡報名參加活動即可獲得粉紅報到禮，完成活動還可領取粉紅派對包。