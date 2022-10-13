「流感大年」來了！H3N2變異快＋防疫負債：4族群要小心
新冠疫情肆虐全球近3年後，全球各國重視新冠肺炎防範，反而忽略其他疾病疫苗的接種，所導致的「免疫負債」恐怕將席捲全球！台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民警示，今年恐因「國門開放」、「防疫疲勞」、「病毒早到」、「A型流感H3N2病毒突變快」導致流感大規模傳染，提醒民眾應提高警覺。尤其是慢性疾病族、煙槍族、外出族、慢性肺病「陽過族」這4大族群民眾，秋冬季應提早接種疫苗，準備完整的預防措施。
天氣逐漸轉涼，過去8周國內流感門診人次，增長將近7成，而衛福部疾管署監測發現，今年社區感染症合約實驗室提早檢出不少流感病毒，尤其是「A型流感H3N2」居多，病毒株變異快、死亡率高，根據以往經驗顯示，若是社區流行H3N2，流感疫情就會相對嚴重。黃立民醫師指出，過去2年新冠肺炎的防疫措施嚴格執行，連帶流感患者降低，加上去年施打流感疫苗的民眾不多，導致沒有免疫力留下來，A型H3N2病毒株變異快、加上「國門開放」、「防疫疲勞」、「病毒早到」等4大因素影響，預估今年秋冬季將會是「流感大年」。
除了慎防流感影響外，肺炎鏈球菌也是潛在危險，尤其是隨著邊境開放後，合併感染受到醫界注目，近9成新冠肺炎患者出現續發性細菌感染，其中又以肺炎鏈球菌為大宗。台大醫院癌醫分院副院長、胸腔科主治醫師王鶴健提醒，高達7成的肺炎鏈球菌對抗生素有抗藥性，也會與慢性肺病患者的抗病毒藥產生交互作用，而臨床上肺炎合併感染問題相當棘手。
醫師們也提出「三防四族」，提醒四族群，包含慢性疾病患者（尤其是糖尿病與肺部疾病）、煙槍族、外出族（高齡，且常出入傳染風險高的場所）、慢性肺病「陽」過族（高齡且患有慢性肺病，曾經確診新冠都已經康復），應主動積極預防新冠病毒、流感病毒以及肺炎鏈球菌，提早接踵疫苗，健康度過秋冬流感大年。