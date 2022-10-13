綠營控鍾東錦4大罪狀　轟「難道苗栗要黑道治國」

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民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀、副書記長吳玉琴與林楚茵以及立委沈發惠，今天召開「苗栗拒絕殺人縣長，前科累累鍾東錦到底犯了多少罪？」記者會。
幹事長羅致政表示，選戰倒數44天，苗栗縣能否出現72年來首次的政黨輪替，是會從苗栗國變成苗栗黑金帝國，還是讓民進黨在苗栗有翻新的機會，大家都在看，而鍾東錦前科累累，包括自爆的通姦、受流氓管訓及殺人未遂，以及被爆的傷害致死，到底還犯下多少罪要清楚說明。
立委沈發惠則說，鍾東錦過去曾開記者會承認殺人未遂，而現在又被爆出犯下傷害致死，看起來是不同的案件，可見當時在記者會上有所隱瞞、說謊，對於傷害致死的重罪隻字不提，現在則要給鍾東錦一個機會，說明清楚是否敢保證沒有其他案，而如今他曾承諾若有他殺人證據就退選，如今被爆出傷害致死，鍾東錦應立刻退選。
沈發惠說，人在江湖除了逞兇鬥狠，講信用也是非常重要，這樣一位前科累累、受到外界質疑的縣長參選人，向苗栗縣民喊話務必要三思。
副書記長林楚茵指出，鍾東錦不要想透過人設的重新設定，包括在臉書貼形象照或寫些文青文章等，就想要抹滅過去犯下的罪刑，不僅犯下重罪，還說謊掩飾，這樣的縣長參選人，這該讓人如何教育下一代，「難道苗栗要變成黑道治國嗎」。