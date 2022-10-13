醣聯大幅增新藥品項　總座楊玫君著眼全球市場

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楊玫君進一步指出，醣聯近年積極投入前驅抗體（Pro-antibody）技術平台的開發，這一平台包含多元的技術，針對抗體特性選擇合適的方法來降低抗體的副作用，並提高抗體對腫瘤的專一性。
楊玫君解釋，次世代抗體藥物GNX201就是應用前驅抗體技術的一項新藥，可避免抗體與正常組織上的抗原結合，使毒殺物質作用於腫瘤細胞，提升抗體對腫瘤的選擇性，可將藥物對人體的副作用降至最低，發揮最佳的藥效。
根據醣聯研究結果，楊玫君說，GNX201可大幅降低藥物與正常組織的反應，且在相同劑量下與對照組（原型抗體）具有同等腫瘤抑制效果，對目前的癌症治療可望帶來革命性的影響。GNX201預計2023年底前完成臨床前試驗，2024年可望通過IND（新藥臨床試驗）申請，進入人體臨床試驗。此外，前驅抗體技術也應用於抗體藥物GNX202、GNX203的開發。
針對生物相似藥部分，楊玫君透露，用於治療骨質疏鬆症的生物相似藥SPD正與日本三菱瓦斯化學合作進行共同開發，進入日本市場，並尋求全球其他市場的合作夥伴。目前也正與國際大廠積極洽談中。
楊玫君認為，醣聯未來將大量投注於新型抗體技術的建立，及原創新藥的開發。根據市調機構GlobalData及BioMedTrack的估計，至2026年抗體藥物全球每年約有245.9億美元的市場規模，2019至2026年複合年成長率將高達37.8%，楊玫君提到，前驅抗體藥物搭配醣聯既有的抗體庫，將有助於醣聯拓展新藥開發的領域，產業前景相當值得期待。