疫情悶太久　 中市府攜手威秀影城招待阿公阿嬤看電影

邊境解封疫情趨緩，台中市政府攜手威秀影城舉辦公益觀影活動，今天（ 13 日）招待全成社會福利基金會、台中家庭照顧協會及勵馨基金會，近 200 名長輩和志工「包場」看電影。影城業者表示，疫情 3 年來大家悶太久了，希望讓長期不敢出門的長輩們，放鬆心情看場電影。阿公阿嬤盛裝進場看電影，吃爆米花喝可樂，彷彿回到年輕時代，各個笑開懷。

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威秀影城辦理的公益觀影活動， 9 月起在台中大魯閣新時代、台中大遠百、台中 TIGER CITY 三家影城，分六場次招待弱勢孩童，銀髮長輩和醫護約 1200 人看電影，並免費招待爆米花及飲料。業者說，防疫 3 年大家辛苦了，希望讓這群鮮少進影院看電影的人，安心觀影走出疫情壓力，也期待影迷早日重返影城，體驗疫情前觀影的雀躍心情。

▲台中大遠百威秀影城紹待長輩看電影，還附送爆米花及飲料。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.13)

台中大遠百威秀影城，今日招待全成社會福利基金會、台中市家庭照顧協會及勵馨基金會約 200 名長輩和志工，欣賞奧斯卡金像獎得主喬治克隆尼（ George Clooney ）和茱莉亞羅勃茲主演的「幸福入場券」，長輩們都盛裝參加，開心寫在臉上。 70 多歲楊姓阿公帶著太太同行，阿公笑說「 40 多年不曾走進電影院了」。 2 人手捧爆米花和可樂看電影，彷彿回到青春時光，直說能出門走走，真的很開心。

▲疫情悶太久，全成社會福利基金會春社關懷據點長輩相招出門看電影，各個掩不住興奮心情。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.13)

全成社會福利基金會主任郭姿秀說，接獲公益電影觀賞邀約時，其實很糾結，因為疫情並未退散，擔心有風險。豈知詢問關懷據點阿公阿嬤意見時，大家竟然興致高昂。因為每當疫情緊繃而暫停據點服務時，長輩們都很懊惱，抱怨在家很無聊，沒有夥伴一起學習、聊天，生活單調乏味整日提不起勁。所以，獲悉可以一起看電影，大家興奮極了。