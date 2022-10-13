Lulu行為異於常人！走鐘獎女神還原真相 對演藝圈改觀了
網紅正妹Sabrina（吳怡德）在小S節目《小姐不熙娣》裡，爆料多年前錄製《大學生了沒》，有位非常紅的班底實際是雙面人，人前人後兩樣面孔，引起全民柯南風潮，紛紛猜測誰才是「兇手」，被網友影射的女星Lulu（黃路梓茵）不勝其擾，主動發文澄清，演藝圈好友們紛紛跳出來力挺，連「走鐘獎女神」奎丁今（13）日也曝光昔日往事，指Lulu這個人「根本異於常人」。
奎丁表示，自己只錄製過幾次《大學生》，在班底中「非常菜」，因為學生們都會有各自小團體，她每次到現場都很手足無措，不知道該怎麼辦，當她非常焦慮時，有一個溫暖眼神投射過來，是Lulu主動伸出援手，熱心帶她去領腳本，指導她讀本的訣竅與表現細節，「對於那時已上過幾次節目，卻沒有跟誰特別熟識的我來說，這個人根本異於常人！」
在班底眾多的節目裡，奎丁認為每個人為求表現，根本無心理會或關心他人，尤其是對一個不紅的素人，但當時LuLu熱心與溫暖的行為，讓她對演藝圈完全改觀，相信並非每個人都是自私自利，看到對方的成就也覺得理所當然，「這個人由內而外都是非常棒的，當然會成功」。這篇文章曝光後，Lulu感動回覆：「謝謝奎丁！也辛苦妳了。」許多網友也齊聲附和，稱讚Lulu真的很善良，希望這次雙面人風波到此為主。