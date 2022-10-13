調解破局！三重揍人警提10萬換撤告　被害者：汰除惡警

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據了解，整個調解過程僅花30分鐘，2警員先是黃男一方道歉外，還提出「願意賠償10萬元」，並撤銷對黃男所提出的妨害公務、傷害告訴，但當場遭拒絕，最後調解也宣告破局。
受害者黃男昨晚也在臉書發文表示，強調自己只有一個訴求，「像這樣值勤時違法犯紀，公然對人民施暴，動用私刑的惡警，沒有按照警察職權行使勤務的惡警，一定要汰除」，他更指出若沒有以汰除這種惡警為前提，自己連150萬都不會接受。
對此，三重分局表示，調解時，案件當事人黃男未到場，在委任律師陪同下由兒子代為出席，警方部分則是永福所許所長、翁員、江員等3人，但是初步協調雙方沒有達成共識。（編輯：孫唯容）
黃男臉書全文：
致每一位關心
「三重惡警毆打無辜路人」事件的每一位朋友：
繼違法濫權的惡員警提告我之後，又去新北市三重調解委員會申請調解的雙面人手法。
於今日2022年10月12日下午15:00開調解會。由律師與我的兒子黃煒傑代表出席。
幸好我沒法去參加，不然聽完之後，我這被打到受傷的脆弱腦袋，應該會血壓上升，當場腦出血。
這次調解的內容一定要讓關心此事件的人了解，人命在新北市多麼不值錢。
打人惡警提出，這一切都是誤會，所以要拿出新台幣 十萬元 當作賠償金，(您沒看錯，就是新台幣十萬元)
當然他也會很仁慈的對我撤銷傷害與妨礙公務的告訴。
我 黃連順在此重申，在之前所謂長官的調解下，我只有一個訴求，
像這樣值勤時違法犯紀，公然對人民施暴，動用私刑的惡警，沒有按照警察職權行使勤務的惡警，一定要汰除。
因為他今天以如此致命的毆打對待我，卻可繼續留在警界，大事化小，小事化無，改天就會繼續這樣對待其他市民，
但其他善良市民在如此殘暴的毆打中，能否存活，我一想到就害怕。
所以我提出我的訴求，
前提一定要汰除惡警，若沒有以汰除這種惡警為前提，我連150萬都不會接受。
但當時的所謂長官，使用烏賊戰術來模糊焦點，跟媒體朋友說我開出"天價"和解金 150萬元。真是滑天下之大稽。
今天的調解會，的確讓我大開眼界。
我的律師直接拒絕，
我一定會循司法的途徑討回公道。我會堅持下去的。
這次的事件不是我一個人的事，而是全新北市及全國所有善良老百姓的事。
試想若是警察可以這樣爆打人民都沒事，我們還能安心過日子嗎?
歡迎關心自身及家人、朋友安全的所有人，分享轉發。
感謝。