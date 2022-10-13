台中太陽餅文化節周六登場 好餅、好禮及好茶應有盡有
一年一度糕餅業盛事─台中太陽餅文化節，周六在文心森林公園熱鬧登場，共邀請65家業者設攤，好餅、好禮及好茶，應有盡有！副市長令狐榮達今日表示，依照往例，今年仍將推出限定商品買一送一好康優惠。此外，市府與南投魚池鄉公所攜手，結合台中糕餅伴手禮與日月潭紅茶業者，推廣「吃餅配茶」風雅生活。
令狐副市長表示，市府長期協助台中糕餅業者拓展商機，今年8月起陸續舉辦豐原場糕餅展售會、台中好甜主題競賽及周六登場的太陽餅文化節，後續還有媒合會及輔導課程，協助產業持續精進、面對多變的市場環境，保持強大競爭力。
經發局說明，今年邀請台中糕餅商業同業公會、台中市好禮協會、台中市產業故事館發展協會、台中優質伴手禮業者，以及南投縣魚池鄉公所日月潭紅茶業者設攤展售，共有65個攤位，好餅、好禮、好茶，應有盡有，還有很多好康等你來拿。
好康活動包括：現場500元購買600元限量消費券，有300個名額可讓現金增值。其次，各攤位推出限量限定商品買一送一優惠，讓店家與消費者獲得雙贏。 經發局補充，現場消費滿500元還能摸彩抽大獎，獎項包括70吋液晶電視2台、直立式冷凍櫃1台、dyson吸塵器1台及糕餅禮盒100份，消費滿3000元可兌換限量活動紀念品。
當天還有兩場親子蛋糕DIY活動，名額有限，歡迎報名參加。消費滿500元可參加一次糕餅問答遊戲，答對即可獲得獎品太陽餅1個。更多活動內容請見經發局網站( http://www.economic.taichung.gov.tw/ )。