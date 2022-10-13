台中太陽餅文化節周六登場 好餅、好禮及好茶應有盡有

一年一度糕餅業盛事─台中太陽餅文化節，周六在文心森林公園熱鬧登場，共邀請 65 家業者設攤，好餅、好禮及好茶，應有盡有！副市長令狐榮達今日表示，依照往例，今年仍將推出限定商品買一送一好康優惠。此外，市府與南投魚池鄉公所攜手，結合台中糕餅伴手禮與日月潭紅茶業者，推廣「吃餅配茶」風雅生活。

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令狐副市長表示，市府長期協助台中糕餅業者拓展商機，今年 8 月起陸續舉辦豐原場糕餅展售會、台中好甜主題競賽及周六登場的太陽餅文化節，後續還有媒合會及輔導課程，協助產業持續精進、面對多變的市場環境，保持強大競爭力。

▲台中太陽餅文化節周六登場，陳允寶泉等65攤位， 好餅、好禮及好茶應有盡有。（圖／市府提供）

經發局說明，今年邀請台中糕餅商業同業公會、台中市好禮協會、台中市產業故事館發展協會、台中優質伴手禮業者，以及南投縣魚池鄉公所日月潭紅茶業者設攤展售，共有 65 個攤位，好餅、好禮、好茶，應有盡有，還有很多好康等你來拿。

▲台中太陽餅文化節周六登場，阿聰師備有全系列商品參展，全場共有65攤位， 好餅、好禮及好茶應有盡有。（圖／市府提供）

好康活動包括：現場 500 元購買 600 元限量消費券，有 300 個名額可讓現金增值。其次，各攤位推出限量限定商品買一送一優惠，讓店家與消費者獲得雙贏。 經發局補充，現場消費滿 500 元還能摸彩抽大獎，獎項包括 70 吋液晶電視 2 台、直立式冷凍櫃 1 台、 dyson 吸塵器 1 台及糕餅禮盒 100 份，消費滿 3000 元可兌換限量活動紀念品。