全聯變身百貨公司！豪華5層樓+手扶梯 網讚：打趴菜市場
全聯福利中心採用「超市超商化」經營，在台灣全部超市中佔了將近一半的比例，雖然多數門市規模較小，但密集度卻相當高，為主婦們提供便利的服務，不僅有生鮮食材還有家居用品可供選擇！不過就有網友發現，台東有間全聯門市規模超豪華，整個賣場超過1500坪，共有5層樓，整棟建築外觀像極了百貨公司，更有不少在地人大讚「打倒隔壁傳統市場了」。
根據網友於「我愛全聯-好物老實說」分享，到台東旅遊時發現，正氣路夜市旁的全聯門市是獨棟5層樓的規模，再加上氣派的外觀更像是高級百貨公司，不僅有電梯還有手扶梯，內部1、2樓是全聯生鮮、居家商品販售區，3到5樓則是無印良品。有不少顧客出面大讚，「住旁邊鐵花村的飯店時，還特地帶小孩進去逛，超像百貨公司的，地下室也有自己的停車場」、「感覺可以逛個半天」、「真的超大，晚上旁邊還是夜市」。
外觀氣派的超市為台東全聯中山旗艦店，《NOWnews今日新聞》記者也曾實際到店探訪，5層樓的商場中，1到2樓共計約385坪的空間為全聯超市，1樓超市主打生鮮、烘焙麵包與便當熟食等，設有大型麵包與熟食櫃位，2樓則販售休閒食品、酒類等，不僅店面動線寬敞，還設有電梯與手扶梯，同時規劃地下兩層室內停車場，提供54個停車位。