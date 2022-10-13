U23／開幕戰就扛四番　兄弟「魚住」曾頌恩放平常心

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾頌恩今年四月才剛手術治療左手鉤狀骨骨折的傷勢，他透露現在手的狀況就是時好時壞，在比賽的當下沒什麼感覺，但隔天起床後就會有痠痛感，必須定時治療，找防護員「推一下」關節的活動力。
前一次入選國手已經是2012年的第七屆亞洲少棒錦標賽，曾頌恩本人也很清楚的說「10年前」，但笑說當年其實沒有留下太好的印象，因為「被中國隊打出再見全壘打」，而細數當年的選手，包含戴培峰、江坤宇、陳思仲以及孫易伸等球員都已經成為現役職棒球員，曾頌恩對這些隊友們仍記憶猶新，還能一一點名，並表示「同一屆有這麼多打職棒的，不簡單了吧」。
「本來最想對決的國家是日本隊」曾頌恩坦言，因為聽說原本日本隊會派全職業選手的陣容出賽，但後來改成業餘選手，但曾頌恩認為其他國家還是有派出許多效力小聯盟的投手參與本屆賽事，「就把所有投手都當成很好的投手去對決」。
職業生涯首次入選國家隊，曾頌恩也好好把握這機會跟中華隊的打擊教練克魯茲討教，表示克魯茲會看到他打擊的缺點，容易還沒打到球時就想打球往上打，克魯茲也提醒他要先把擊球的重心、平衡做好，追求確實擊球，就自然而然能把球打的強勁。
本次暫離母隊中信兄弟為國家出征，曾頌恩透露學長張志豪有特別「提醒」他不能怯場，還開玩笑對他說「你沒打好回來就打你」。