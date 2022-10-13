辣妹吃拉麵畫面流出超震撼！網友壞笑：車頭燈比碗大

有「全台最辣日文老師」封號的網紅長瀨昆妮，經常在社群平台分享各種日式美味料理，並以特殊性感吃法聞名，讓粉絲看到快流口水，繼人體壽司、一口吞炸蝦後，她今（13）日品嘗美味拉麵，笑稱「辣妹吃拉麵，吃飽，繼續向前跑」，並曬出兩張美食照，讓粉絲看了感受超震撼！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲長瀨昆妮是日文家教。（圖／翻攝自JP/TW臉書）▲長瀨昆妮將寫真年曆的封面用愛心遮住三點。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG） ▲「日文女神」長瀨昆妮在IG曬出與國旗的自拍。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）▲長瀨昆妮和疑似男性的掌鏡者跳「杰倫搖」。（圖／翻攝自長瀨昆妮臉書）▲長瀨昆妮大口吃炸蝦，但E罩杯美胸太搶眼。（圖／長瀨昆妮IG）▲長瀨昆妮搬出超兇長輩，美胸幾乎呼之欲出。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）▲長瀨昆妮將鮪魚、鮭魚放在身體上，結果不小心滑到雙峰之間。（圖／翻攝長瀨昆妮IG）只見桌上擺放一大碗拉麵，還有豬排、牛肉丼飯、小菜等料理，滿滿一桌澎湃料理，非常豐盛，長瀨昆妮穿著胸前挖空一大片的粉紅色洋裝，對著鏡頭燦笑，津津有味地品嘗拉麵，她的E罩杯超兇猛美胸呼之欲出，面積都快比拉麵碗大，讓網友眼睛不知道該看哪，直呼「真的太犯規啦，哪有人吃麵把長輩放在桌上啦！」、「吃麵不用開燈」、「為什麼我去吃拉麵，都沒有遇到那麼辣的女神」。▲長瀨昆妮品嘗拉麵，胸前挖空的洋裝相當搶眼。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）▲長瀨昆妮的美胸快比拉麵碗還大。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）長瀨昆妮更大尺度的美照，則在即將推出的寫真年曆，日前推出沒多久就銷售一空，還在緊急追加中，擁有火辣身材的她，打算在年底舉辦簽書會，和忠實粉絲們互動，她向《NOWnews今日新聞》透露會安排「看成人片日文教學」的特殊環節，這個前所未有的有趣活動，讓粉絲相當期待。孫生女友怒了！爆勾搭人夫夜店激吻 反擊元配：拿出證據女神林襄抽煙毀甜美形象？經紀人緩頰：她會努力戒掉孕婦照神隱！林志玲羞認胖到60幾公斤 坦言：外表會老去Lulu行為異於常人！走鐘獎女神還原真相 對演藝圈改觀了