號召首波青年連署！青民協盼成立18歲公民權正方辦公室

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青民協理事長張育萌表示，「18歲青年今年不能投票、選舉，但依據中選會法規，可以參與正方辦公室的連署，我們邀請全台灣支持18歲公民權的朋友，尤其是18歲至20歲的青年世代，參與這3天的首波青年連署行動，為自己發聲。」
青民協說，過去全國性的公投中，單一提案就曾在2週內，募集到超過1500份的辦事處成立連署書，希望全台青年，為了自己的權益挺身而出，以實際行動，讓社會看見青年的決心；並提到，這場18公民權修憲公投，將讓台灣有機會跟上國際趨勢，在國內讓年輕人權責相符，並落實世代正義，因此，除各政黨的代表外，應讓青年世代為自己發聲，青民協今天正式展開修憲複決正方辦公室連署，若成立，將是台灣史上民間首個修憲公民複決正方辦公室。
青民協近期透過「青春縱走」的街頭志工團，跨出同溫層與基層民眾互動溝通，並發起「18歲公民權宣傳集資計畫」，欲透過群眾集資的力量，讓18歲公民權的宣傳刊物得在全台公車、計程車、捷運站或戶外看板上出現。
距離公投倒數44天，青民協呼籲大眾在11月26日到投票所，投下手中「憲法修正案公民複決第1案」的同意票，一同參與台灣史上首次修憲公投，並跨越965萬張同意票高門檻。