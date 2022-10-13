林襄抽菸被拍火速道歉！謝和弦陳沂逆風力挺：犯法了嗎？
樂天女孩Rakuten Girls最具人氣的成員林襄，除了身材備受焦點外，其個性活潑甜美的正面形象，也吸引廣大粉絲熱愛，工作邀約接不停。怎料，林襄日前卻被媒體拍到私下有抽電子菸的習慣，而經紀人也馬上道歉，引起熱議。對此，藝人謝和弦則發文力挺林襄，並痛批大家道德綁架，「抽煙犯法了嗎？」
謝和弦今（13）日在臉書發文感概，「林襄抽煙被拍，經紀人出面道歉說會努力戒掉…抽煙是犯法還是違反善良風俗了嗎？莫名其妙道歉個屁啊？」他痛批外界，「你憑什麼叫藝人戒菸？這是違憲你不知道嗎？什麼時代還在道德綁架女藝人不能抽菸啊？」最後，要參選台北市市議員的謝和弦，也不忘提到自己的政見，「唯一支持女藝人抽煙抽大麻除罪化！哈們！」
除了謝和弦以外，就連臉書名人陳沂也發文力挺林襄，「都什麼年代了，抽煙又不犯法，竟然還需要出來跟社會大眾道歉！」她坦言，自己是因為不喜歡味道才不抽煙，再加上她看到有很多漂亮女生，因為長期抽菸的關係，導致中年皮膚明顯乾扁，「但，抽煙真的沒什麼，有需要這麼崩潰嗎？」
面對外界輿論，林襄的經紀人莉奈，今也向《NOWnews今日新聞》回覆：「這是不好的行為，是不良示範，很抱歉，她會努力戒掉。」而網友們則抱持不同意見，一派認為抽電子菸傷害身體，希望林襄戒掉，但也有網友認為，成年人私下抽菸，並未影響別人並不影響形象，「又不是吸毒道什麼歉？」、「抽煙是妨礙到誰啦，我就問？大驚小怪的……歸剛欸」、「抽煙沒關係，該展現出來的要拿出來就好了！」（編輯：詹鎰睿）