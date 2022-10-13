五年一科迎王祭典！「草衙王船祭」系列活動18日登場
位於高雄前鎮區草衙的臨水宮，今年適逢五年一科的迎王祭典，將在10月18日起舉辦一系列王船祭活動，其中還規劃明華園歌仔戲、小西園布袋戲等精采表演。而祭典的重頭戲「送王船」將於10月23日至鳳鼻頭海邊送王，這是市區少有的王船祭典，歷年來信眾參與熱烈，已是地方重要的宗教文化活動之一。
草衙臨水宮主委林昆懋表示，臨水宮溯源自東石先天宮並威鎮草衙，主要供奉五年千歲、三奶夫人，而「代天巡狩」王船乃奉旨出巡四方，其主神為朱、邢、李千歲，香火鼎盛。 「草衙王船祭」自 2010 年起已舉辦三屆， 今年已邁入壬寅第四科年，透過在地信眾之人力、財力及物力，才能完成此神聖任務，也希望藉送王船驅瘟除煞，並祈求國泰民安。
林昆懋指出，草衙臨水宮壬寅年王船全身長六米，費時一年耗資百萬，以原木手工打造，船身並有精緻彩繪，命名「屏山號」，武千歲為押船官，王船預定10月23日中午12時16分起駕，將在信眾的恭送下，沿路至南星路鳳鼻頭海邊，接著進行「送王船」儀式，歷年來信眾參與熱烈，衍然已是地方重要的宗教文化活動。
今年王船祭除了主要的祭祀科儀外，一系列活動包括10月18、19日明華園天字歌仔戲，20、21日小西園布袋戲，分別於下午2點半及晚上7點半，規劃各兩場精彩演出。另外全程參與活動的民眾還可免費獲贈平安米一包，送王船當日廟方備交通車供搭乘，有興趣民眾可洽詢，07-8317081 高市前鎮區康定路 365 號。