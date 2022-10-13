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台中空氣好？盧秀燕要大家看天空　學者譏：早被屏東超越

▲盧秀燕要大家抬頭看天空，就知道台中的空氣有沒有比較好一點。（圖／台中市政府提供，2022.10.13）
▲盧秀燕要大家抬頭看天空，就知道台中的空氣有沒有比較好一點。（圖／台中市政府提供，2022.10.13）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-13 19:33:31

台灣環境公義協會等團體今批評台中空污問題，市長盧秀燕要大家抬頭看天空，台中空氣有沒有比較好一點，「看一下就知道」！卻遭學者打臉，指整個台灣空氣都在變好，台中市去年便已落後屏東，今年9月以來空品不良日數是高屏的2倍，她卻沾沾自喜，把林佳龍努力的成果當自己政績在宣傳，作法太粗暴。

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台灣環境公義協會等團體今（13）日上午10時召開「第5屆空污論壇延伸報導記者會」，事前預告將批判台中市長盧秀燕空污政策打假球。盧秀燕上午近9時接受媒體訪問時說，歷來9月開始進入台中空污季，空污有沒有改善？請大家抬頭看看天空就知道。

▲台灣環境公義協會等團體批評盧秀燕收割林佳龍改善空污的成果，任內卻沒再接再厲。（圖／台灣環境公義協會提供，2022.10.13）
▲台灣環境公義協會等團體批評盧秀燕收割林佳龍改善空污的成果，任內卻沒再接再厲，導致台中的改善情形不如其他縣市。（圖／台灣環境公義協會提供，2022.10.13）
盧秀燕說，依國家空氣品質標準，PM2.5要達到15微克，在她上任前，台中以南沒一個城市達標，經過這幾年努力，台中是中南部第一個達到國家空氣品質標準的城市，其他縣市還在辛苦奮鬥中。

盧秀燕的說法隨即在記者會上，遭知名空污學者、中興大學環工系教授莊秉潔打臉。莊秉潔說，以往南部的空品比中部還糟，但現在已翻轉，盧秀燕是第一位空品被屏東縣超越的台中市長。他拿出數據說，2018年台中空品21.5微克，全國排名第9，比上風處的新竹、苗栗還好；盧秀燕上任後的2019、2020年，已經被新竹和苗栗追上；去年（2021年）和今年上半年，都被屏東縣超越。

莊秉潔舉今年上半年為例，台中的pm2.5是14.2、屏東則是13.3。今年9月至10月9日共39天，中彰投有18天超過WHO標準、高屏只有9天，且中部超標強度比高屏還高。

▲莊秉潔秀出環保署數據，9月中部空污超標12天、高屏僅7天。（圖／台灣環境公義協會提供，2022.10.13）
▲莊秉潔秀出環保署數據，9月中部空污超標12天、高屏僅7天。（圖／台灣環境公義協會提供，2022.10.13）
莊秉潔說，盧秀燕從8月空污季尚未開始時，就狂發新聞稿、登廣告，宣稱台中是中南部第一個符合國家標準的縣市，「這完全是不實資訊，我看了蠻生氣的！」

他說，若要論歷任市長誰曾讓台中市空氣品質低於全國平均值，應該是2017年的林佳龍，當時全國平均值20.5，台中才20.2。且根據環保署數據,林佳龍時代PM2.5減量值8.2、改善率30%，全國排名第4。盧秀燕2018到2021年的PM2.5減量值1.9、改善率10%，全國排名第19名。

莊秉潔指出，整個台灣的空品一直在改善中，「因為很多全國性政策在執行，包括公車電動化、燃煤電廠和全國5千個燃油鍋爐改為燃氣」。但相較新北、高雄、桃園等市積極推動，台中明顯沒什麼進度。他說：「高雄輕軌變成新亮點，台中的軌道建設、中火減煤卻近乎停滯。」

▲莊秉潔指出，盧秀燕任內改善空污的成績是六都最差。（圖／台灣環境公義協會提供，2022.10.13）
▲莊秉潔指出，盧秀燕任內改善空污的成績是六都最差。（圖／台灣環境公義協會提供，2022.10.13）
莊秉潔說，理論上南部處下風處，冬天的空污會比中部嚴重，但這些年高雄加速興達電廠減煤、中鋼鍋爐淘汰，以及高雄港空品維護區柴油減煤，都已收到成效，反觀中部的麥寮、台中火力發電廠，燃煤機組增氣減煤速度停滯、台中港更甭說了！改善速度明顯輸其他城市。

臺灣環境公義協會理事長洪正中說，事實就是全國都在進步，盧秀燕改善成績全國最差！他指出林佳龍任內勇敢面對空污問題，2016年通過實施《生煤管制自治條例》，確實減少煤炭使用量，但盧秀燕上任後享受前人成果、自稱減煤王，自治條例卻到2020年就停了，直到任期的最後半年才趕緊再提出《空污自治條例》，「這是為我們謀福利，還是空污政治秀？」

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