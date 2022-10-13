台中空氣好？盧秀燕要大家看天空　學者譏：早被屏東超越

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕說，依國家空氣品質標準，PM2.5要達到15微克，在她上任前，台中以南沒一個城市達標，經過這幾年努力，台中是中南部第一個達到國家空氣品質標準的城市，其他縣市還在辛苦奮鬥中。
盧秀燕的說法隨即在記者會上，遭知名空污學者、中興大學環工系教授莊秉潔打臉。莊秉潔說，以往南部的空品比中部還糟，但現在已翻轉，盧秀燕是第一位空品被屏東縣超越的台中市長。他拿出數據說，2018年台中空品21.5微克，全國排名第9，比上風處的新竹、苗栗還好；盧秀燕上任後的2019、2020年，已經被新竹和苗栗追上；去年（2021年）和今年上半年，都被屏東縣超越。
莊秉潔舉今年上半年為例，台中的pm2.5是14.2、屏東則是13.3。今年9月至10月9日共39天，中彰投有18天超過WHO標準、高屏只有9天，且中部超標強度比高屏還高。
莊秉潔說，盧秀燕從8月空污季尚未開始時，就狂發新聞稿、登廣告，宣稱台中是中南部第一個符合國家標準的縣市，「這完全是不實資訊，我看了蠻生氣的！」
他說，若要論歷任市長誰曾讓台中市空氣品質低於全國平均值，應該是2017年的林佳龍，當時全國平均值20.5，台中才20.2。且根據環保署數據,林佳龍時代PM2.5減量值8.2、改善率30%，全國排名第4。盧秀燕2018到2021年的PM2.5減量值1.9、改善率10%，全國排名第19名。
莊秉潔指出，整個台灣的空品一直在改善中，「因為很多全國性政策在執行，包括公車電動化、燃煤電廠和全國5千個燃油鍋爐改為燃氣」。但相較新北、高雄、桃園等市積極推動，台中明顯沒什麼進度。他說：「高雄輕軌變成新亮點，台中的軌道建設、中火減煤卻近乎停滯。」
莊秉潔說，理論上南部處下風處，冬天的空污會比中部嚴重，但這些年高雄加速興達電廠減煤、中鋼鍋爐淘汰，以及高雄港空品維護區柴油減煤，都已收到成效，反觀中部的麥寮、台中火力發電廠，燃煤機組增氣減煤速度停滯、台中港更甭說了！改善速度明顯輸其他城市。
臺灣環境公義協會理事長洪正中說，事實就是全國都在進步，盧秀燕改善成績全國最差！他指出林佳龍任內勇敢面對空污問題，2016年通過實施《生煤管制自治條例》，確實減少煤炭使用量，但盧秀燕上任後享受前人成果、自稱減煤王，自治條例卻到2020年就停了，直到任期的最後半年才趕緊再提出《空污自治條例》，「這是為我們謀福利，還是空污政治秀？」