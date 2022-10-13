勞動部開箱多元雲嘉南 邀民眾一起看展逛市集

勞動部雲嘉南分署今 (13) 日起在藍晒圖文創園區 BLUES 2 藝廊舉辦「開箱多元雲嘉南」特展，將多元培力就業計畫的輔導成果，展現在民眾面前，同時也為 10 月 22 日舉辦的「好時光靚市集」活動暖身，好時光靚市集活動邀集到來自雲嘉南地區 34 家的非營利組織與微型創業店家設攤展現成果。

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，為讓民眾了解雲嘉南地區的美與好，今年特別在「好時光靚市集」活動前結合特展，以「開箱多元雲嘉南」為主題，在藍晒圖文創園區 BLUES 2 藝廊展出多元培力就業計畫的輔導成果， 1 樓展區介紹雲林北港老街區、嘉義阿里山茶山部落、台南北門等八條多元單位經典遊程，讓你從山上玩到海邊，還能獲得 200 元遊程折抵券。 2 樓展區則以多元永續為主題，帶民眾看見雲林三秀園雅集文化協會的老屋再生、嘉義台灣國際學術交流學會的黑水虻與台南官田烏金社區的菱殼炭等社區產業面貌，讓民眾一窺如何透過材料回收、農業技術革新方式，友善大地，讓環境永續。

▲10月22日在藍晒圖文創園區舉辦的「好時光靚市集」活動邀請民眾一起參加（圖／雲嘉南分署提供）

劉邦棟說， 勞動部長期推動多元培力就業計畫，導入人力幫助社區再生與產業發展，創造許多在地就業機會，不僅吸引年輕人返鄉，也讓失業者、中高齡、二度就業婦女等弱勢族群穩定就業，計畫推動至今近 20 年，已補助雲嘉南區民間團體約 1,600 個就業計畫，創造出近萬個工作機會。