日本富士山觀光巴士翻覆釀1死35傷 疑「這原因」釀禍
日本靜岡縣小山町一處靠近富士山的縣道在13日發生了一起觀光巴士翻覆事故，造成1人死亡、35人輕重傷。事故巴士的駕駛在事後被依過失傷害罪逮捕，旅行社以及觀光巴士公司的社長也先後出面謝罪道歉。目前日本警方仍在調查事故的詳細經過，初步判斷是因為「煞車熱衰減」，才導致事故發生。
綜合日媒報導，事故發生在當地時間13日上午11點50分左右，靜岡縣警方接獲通報，指出一輛觀光巴士在行經靜岡縣小山町的「富士薊線」時，發生了翻覆意外，警消隨即到場支援。當時車上有36人，其中駕駛1人、領隊1人，事故發生後，1名70多歲女乘客心肺功能停止，另有3人傷勢嚴重。《朝日新聞》報導指出，包含3名重傷者在內，有35人在事故中受傷，已經送往醫院。
從現場的照片可以看到，大型巴士整輛90度翻覆在路中央，車頭擋風玻璃掀起，前門處明顯毀損。有報導指出，巴士輪胎當時輾過了道路左側斜坡後往側面翻覆，由司機座位那一側倒地。
據《富士新聞網》報導，事故地點是小山町須走與富士山腰「須走口五合目」的雙線道縣道，長度約11.5公里，由於是山坡道路，十分陡峭，且有許多彎道。《日本新聞網》報導，警方初步判斷是因為「煞車熱衰減」所導致，也就是因為長時間行駛下坡山路，導致煞車系統在長時間煞停下產生高溫，即使踩踏煞車踏板，仍無法使車速慢下來。車上領隊隨後也透露，當時有聽到駕駛表示「煞車沒有作用」。
由於這次觀光行程是由東京旅行社「Club Tourism」負責，事故車輛則屬於埼玉縣「美杉觀光巴士」，在事故發生之後，旅行社以及觀光巴士公司皆出面道歉。