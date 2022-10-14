颱風「桑卡」生成了！今年第19號 最新路徑對台灣無影響
日前位於南海附近的熱帶性低壓（TD22），今（14）日下午2點已正式發展成為今年第19號颱風，中文譯名為「桑卡」（Sonca，越南命名，原意為鳥的名稱）。中央氣象局預測，它未來將朝中南半島前進，對台灣陸地沒有影響，不過今早上在台灣附近仍有2個熱帶性低氣壓生成，未來都有發展為颱風的趨勢，不排除週末出現「三颱共舞」的情況。
最新資料顯示，目前桑卡中心位置在北緯14度，東經111度，並以每小時18公里速度，朝西北轉西北西方向往越南移動，中心附近最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級暴風半徑100公里， 路徑上會繼續向西朝中南半島行進，對台灣無影響。
氣象局預報員張承傳表示，就算桑卡對台灣無直接影響，仍需要關注的是，今日早上在關島東方海面和菲律賓海附近分別有2個熱帶性低氣壓生成，且可能在24小時內發展成輕度颱風「尼莎」和「海棠」，加上目前已發展成為第19號颱風的「桑卡」，明後兩天週末，「三颱共舞」的情況可能再度發生；其中菲律賓東方海面的TD23，無論是否會發展成為颱風，都將與東北季風產生「共伴效應」，預計從週六晚間開始到下週一整天，北台灣及宜蘭、花蓮、台東等地區要嚴防豪雨威脅。
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