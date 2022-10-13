高球超級新人崛起　蔡雨達領先群雄

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何祐誠打69桿，三回合總桿212桿，落後領先者四桿，暫獨居第三；林文堂交出73桿，以213桿暫列第四；詹世昌揮出71桿，以三回合總桿214桿暫列第五位，分別落後五桿及六桿。
明天最後一回合決賽，選手分別自第一洞及第十洞兩邊同時開球，第一組於上午7點出發，最後一組於上午8:30出發，預計於下午2點結束後，即舉行頒獎典禮。
今天再興球場風勢較緩，不過仍具挑戰性，蔡雨達執行策略持續成功，抓一鷹六鳥三柏忌，前九洞就交出32桿，第3與第5洞分別是36與15呎小鳥長推桿，第9洞五桿洞開球歪進左樹林，第二桿還是奮力打上果嶺，距洞15呎，一推進洞獵下老鷹；後九洞第10洞與第15洞都是切球佳，分別是5呎及6呎小鳥推桿，第18洞又是一記垂直大角度18呎推桿抓鳥；今天25推。
另外，他在五桿洞第17洞開球歪到第18洞，第二桿彈到車道跳進樹林中，三桿打上果嶺，結果漂亮救帕成功。今天有12個洞成功打上果嶺，也是不錯的表現。
這是蔡雨達的第一場職業賽也是他首次以領先者地位在決賽日出發搶冠，他表示，沒有想那麼多，這幾天就是很開心能在比賽與台巡賽選手與前輩們同場競技，尤其是今天很高興與「台灣一哥」林文堂同組。他說：「明天決賽就照自己前三回合的策略繼續打，先以開球上球道為上策，著重每一桿打到適當的落點，不求遠距擊球。」
而落後一桿的王偉軒則是三鳥丶一柏忌及一個雙柏忌，前九洞在四桿洞的第二洞因切球與推桿失手，吞下「雙柏忌」，第10及11洞都是6呎小鳥推桿，他表示，今天的果嶺速度比前兩回合慢，所以自己的推桿力道與轉折拿捏不準，出現兩洞三推。有三個洞的抓鳥機會沒把握好，有點可惜，全場30推，不過整體表現還算不錯，開球與鐵桿都OK。
林文堂今天一不小心，雖然球都沒打出界，但開球歪掉，落點球位差，就很難打出正常好球，苦吞兩個「雙柏忌」，但其後力拼四鳥一柏忌，以73桿收場，
落後六桿的「阿昌」詹世昌今天前九洞也狀況多一點，一下場第一洞三木與沙坑桿都沒拿捏好，就吞下一個「雙柏忌」丶小鳥及柏忌各一，38桿，後九洞努力彌補，抓四鳥一柏忌，33桿，以第13洞15碼直接切球進洞較佳。他說：「明天輕鬆打，不想太多，在這種天氣下比賽很燒腦！打得不順，要特別克制情緒，要有耐性！」
這項比賽由仰德集團及TPGA主辦，再興高爾夫俱樂部協辦；這也是仰德集團今年繼復辦隸屬亞巡賽的仰德TPC錦標賽後，再次單獨冠名舉辦的一場台巡公開賽及第五場男子職業賽；並是再興球場相隔21年後，再次作為台巡男子賽的比賽球場。