唐美雲暴瘦9公斤背債3千萬 謝恩人蔡振南「關心用罵的」
唐美雲斥資1.1億拍《孟婆客棧》，獲金鐘4項提名肯定，今（13）日她帶領劇組出席入圍餐會，透露還有3000萬債務要還，母親唐冰森4月離世，唐美雲瘦9公斤，來到28歲才有的數字52公斤，身旁工作人員擔心她體力不支，每天盯著她吃足4餐才肯放行。
《孟婆客棧》入圍金鐘獎節目創新獎、視覺特效獎等4獎，也在國際間發光，入圍「2022亞洲影藝創意大獎」最佳音效、最佳剪輯和最佳攝影3獎，唐美雲說蔡振南一路支持，「他的支持就是用他的方式來關心妳，雖然是用罵的，但很謝謝他一路的力挺。」吳念真為了這部戲前置做了許多努力，過程中也讓導演柯一正、吳定謙、李中很燒腦。
準金鐘新人張書宇表示得知入圍那一刻「頭皮發麻，相當感動」，從幕後武行特技10多年來，一直很想放棄，這一次入圍覺得很感動，很開心沒有丟唐美雲的臉。接下來會加強運動，把身體線條練好，可能會空翻走進紅毯。
入圍服裝造型獎的黃文英，表示在疫情最嚴峻的時候開拍，那時候召集大稻埕所有的打板師，感謝唐美雲的演員群，把為角色量身打造的服裝造型穿出新高度。《孟婆客棧》播出以來迴響不斷，製作人唐美雲希望透過劇情，提醒大家把握當下，繼續傳遞溫暖。