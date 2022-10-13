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喻虹淵才剛被詐3447萬！臉書IG又出事「手機號碼恐遭殃」

▲喻虹淵透露，臉書、IG日前被駭客入侵盜用，目前手機號碼可能遭殃，嚇得讓她趕緊報警。（圖／翻攝自周渝民微博）
▲喻虹淵透露，臉書、IG日前被駭客入侵盜用，目前手機號碼可能遭殃，嚇得讓她趕緊報警。（圖／翻攝自周渝民微博）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-13 20:30:002022-10-13 20:30:48

34歲女星喻虹淵和老公周渝民，今年8月初才爆出被閨密詐騙誆走3447萬元，怎料，喻虹淵今（13）日又在臉書動態上透露，自己臉書粉專、IG帳號全被盜走，就連手機號碼也遭殃，擅自亂發訊息騷擾，讓她只好趕緊報警，以防身邊親友、粉絲們受騙上當。

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喻虹淵在臉書發文透露，臉書粉專以及IG帳號，在前陣子被盜用，所幸透過朋友，以及台北市刑大科偵隊的警官們的幫忙，才順利讓她拿回帳號，「就在剛才~我取回臉書粉專跟Instagram帳號使用權了~」、「也謝謝臉書還我清白（使擁用權）誠心地感謝」。

▲喻虹淵呼籲，大家不要點來路不明的可疑連結。（圖／翻攝自喻虹淵臉書）
▲喻虹淵呼籲，大家不要點來路不明的可疑連結。（圖／翻攝自喻虹淵臉書）
但喻虹淵隨後又發文表示，在臉書和IG被駭客入侵、停用後的兩週，她的WhatApp也突然以違反「社群守則」而被停用，「我寫信給WhatApp公司，對方回應我得號碼訊息遭大量檢舉，大家知道WhatApp是綁定手機號碼的…」

因此，喻虹淵就趕快報警處理，就怕身旁友人會被訊息騷擾，同時也呼籲大家，「也請大家小心不要點到疑似臉書或IG官方發布的可疑的連結。」事實上，現今社群帳號盜用頻傳，透過不明連結入侵的手法最為常見，一不注意就會被竊取個資，特別是以破萬追蹤的帳號，最常成為駭客目標，目前僅能提醒民眾，要有更換密碼的習慣，以及盡量不要綁定手機號碼或其他社群帳號，以免個資被盜用。（編輯：詹鎰睿）

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