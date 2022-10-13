全球最貴咖啡在歐客佬 每磅19萬名副其實「黑金」

儘管疫情肆虐全球，世界頂級咖啡行情依舊年年創新高。台灣知名精品咖啡歐客佬，繼去年以全球競標拍賣價格史上最高紀錄，每磅 4100 美元拿下有「藝伎傳奇」美名的艾利達莊園批次「 Lot 1603-8 」藝伎咖啡後，今年又搶下艾利達莊園自辦競標批次中，只有 7 磅的「 EGH SE01 1108-1 ： Elida Aguacatillo Honey 」，總價值高達新台幣 130 萬，再次刷新全球最高價咖啡紀錄！

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歐客佬表示，這 3 年來受疫情影響，許多咖啡行家更願意投入預算，宅家享受香醇咖啡，讓頂級咖啡水漲船高，說是「黑金」絕不為過。尤其是象徵最高品質咖啡的藝伎咖啡，追逐者都不惜砸重金搶奪。

歐客佬精品咖啡一向致力深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡。去年奪標有「藝伎之王」美譽的翡翠莊園競標頂級紅標批次「 ES-W-4 」藝伎咖啡，創下翡翠莊園競標拍賣價格最高價紀錄每磅 344 美元；後來又以每磅 4100 美元，拿下有「藝伎傳奇」美名的艾利達莊園自辦競標批次「 Lot 1603-8: Elida Aguacatillo GN ASD SE01 (1603-8 Bolsa) 藝伎咖啡，創下全球競標拍賣價格史上最高價紀錄。

▲只有7磅！來自巴拿馬艾利達莊園約2000公尺高海拔的產區。（圖／歐客佬提供）

今年歐客佬繼續以行動支持農民，又搶下艾利達莊園自辦競標批次中，只有 7 磅的「 EGH SE01 1108-1 ： Elida Aguacatillo Honey 」，總價值高達新台幣 130 萬，再次刷新全球最高價咖啡紀錄！歐客佬表示， 因為疫情關係，許多咖啡愛好者為了宅家舒心防疫，更願意花錢在頂級精品咖啡上，促使歐客佬願意費心為消費者尋找高品質的好咖啡。

歐客佬長期深耕與產地農民契作創永續價值！在哥斯大黎加、巴拿馬與當地小農進行合作互動，建立起「直接與小農」的採購體系，讓咖啡小農能得到合理的利潤，協助提升小農種植環境、設備及生活，以生產出更多高品質的好咖啡。

今年第 2 屆典藏臺灣精品咖啡國際競標，最高分的「豆御香藝伎莊園」以每磅 183.5 美元（約每公斤新臺幣 12,023 元）最高價拍出，也是由歐客佬旗下的品牌黑金咖啡得標。歐客佬未來經營方向是「先在地化、再國際化」，將持續透過競標、直接跟產地購買支持臺灣咖啡，並協助推廣至印尼、泰國、韓國等各國世界買家。