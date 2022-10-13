搶救國民黨東南區第三席 盧秀燕：與林霈涵生命共同體

國民黨台中市長參選人盧秀燕， 13 日晚間與黨籍市議員參選人林霈涵，在南區醒修宮舉辦「鄉親來燕會」問政說明會，現場湧入超過 500 多名支持者。盧秀燕除了報告她在東南區的多項市政建設，更牽起林霈涵的手說，「媽媽市長」和「媽媽議員」是生命共同體，呼籲選民支持，搶救國民黨東南區第三席。

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林霈涵在問政說明會表示，她擔任過二屆市議員，有經驗監督預算，為人民看緊荷包，也有能力爭取地方建設，促進東南區繁榮發展。她以市府補助老人健保為例，強調是她在升格第一屆議員任內提案，獲得當時胡志強市長認可而編列預算，造福長輩。她也爭取興建活動中心、國民運動中心等重大建設，讓東南區的生活品質越來越好。

▲市議員參選人林霈涵，在南區醒修宮舉辦「鄉親來燕會」問政說明會，現場湧入超過500多名支持者。（圖／林霈涵競總提供）

林霈涵表示，盧市長團隊表現有目共睹，台中的進步不能停，懇請鄉親全力支持她，讓國民黨三席全上，也讓盧市長連任，讓「台中好，台灣會更好」！

盧秀燕利用晚間下班時間，趕到醒修宮參加「鄉親來燕會」，受到現場民眾熱情歡迎。她說，市長選對人、議員選對人，城市才能持續進步，好的政策才能繼續推行。老人健保補助是最好的例子；民進黨林佳龍市長任內，砍掉老人健保補助，是她上任後恢復，她說到做到，兌現政見承諾。