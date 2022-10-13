Wendy爆勾搭人夫？孫生突發黑底文：所有人欠我一個道歉
孫生女友Wendy（林宛璇），日前遭爆料勾搭人夫，並在夜店和對方又親又抱，氣得讓元配直接向「反骨男孩」老闆酷炫溝通，結果對話紀錄卻出現在整人影片中，讓當事人相當憤怒，整起事件有如羅生門，讓外界霧裡看花，而孫生今（13日）晚突然在IG發出黑底文，「你們所有人都欠我一個道歉！」
還原整起事件經過，時間回到上個月25日，孫生突然在IG發文，「林宛璇，我對妳非常失望！」並描述他無法忍受女友出去玩就會失聯，更痛批Wendy噁心、假人設等言論，隨後又把貼文通通刪除，並換上和女友一起去公仔店的動態，而Wendy也貼出替孫生慶生的影片，讓粉絲們感到疑惑。
直到29日「反骨男孩」YT頻道才上傳一部惡整孫生的慶生影片，才讓大家明白原來之前吵架都是假的。怎料，影片上傳不久，Dcard卻出現一篇文章，控訴Wendy和她的老公有不當的親密行為，並對酷炫把兩人的對話訊息放到影片中感到不滿，一連串的指控，再度掀起網友討論。
而酷炫也在今（13）日也發文，對於未經當事人同意使用語音素材而感到抱歉，但他也要求對方指控Wendy出軌一事拿出證據，否則就下架文章，同時也透露，他很樂意公開通話內容，但希望對方能就此打住，「沒必要為了一時吃醋，搞得像小學生吵架」，態度十分強硬。
Wendy也隨即PO文，要求對方直接提出證據，「我可以直接出來跟我講，不用用匿名講些不實事，我絕對不會在夜店親人、抱人，在夜店都會被認出來了，怎麼可能在夜店跟別人親起來？」如今，孫生又突然PO文「你們所有人都欠我一個道歉！」隨後又曬出和Wendy的甜蜜對話，種種過程都讓外界匪夷所思。（編輯：詹鎰睿）