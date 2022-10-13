名家論壇》黎榮章／論文風波　為何只傷到林智堅？

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論文風波連環爆，為何只傷到林智堅？觀察林智堅論文事件爆發前，各縣市選情討論的聲量排名，發現關注度最高的是首都台北市，其次是新北，第三就是桃園。直轄市資源多、人口眾，選情本就比其他縣市更受關注，新北姑且不論，台北、桃園都是現任市長要卸任、參選者三強鼎立的局面，討論度本就在全國名列前茅。
更何況，桃園現任市長鄭文燦任滿準備交棒，國民黨信誓旦旦要奪回桃園，民進黨則要守住這席北台灣的重要選區，雙方都有不能輸的壓力，在輿情本就高度關注桃園選情的基礎下，林智堅論文案造成的討論量自然不會小。且桃園一役的成敗，被視為鄭文燦執政的成績單，鄭文燦又是民進黨內可能挑戰2024總統大位有力人選之一，對藍營而言，打林智堅等於打鄭文燦、打倒林智堅等於提前打倒2024可能的勁敵之一，當然引發眾人跟進攻擊林智堅。
此外，觀察林智堅論文案的相關子議題，發現子題面向又多又廣，包括蔡英文第一時間替林智堅背書、林智堅的指導老師陳明通如何解釋、民進黨槓上台大社科院院長蘇宏達、鄭文燦替林智堅背書、論文的抄襲樣態、林智堅開記者會卻都不自己講等，聲量大多有萬則以上的討論度。
若用買菜來比喻，一旦採購的材料多，炒出來的菜色自然豐富，在林智堅案子上，民進黨由捲入的人太多，且都是重量級角色，包括總統、國安局長、現任市長等，自然各種討論不斷；另外，林智堅第一時間危機處理失當，不只拒到台大學倫會說明、開記者會也不親自解釋，讓發言人、總幹事說明，顯得反駁力道薄弱，防守破綻百出，這些給了對手充分的攻防空間。
縱使民進黨中央、地方都力挺林智堅，不惜槓上蘇宏達、槓上台大，也只凸顯了綠色執政的鴨霸，再再成為選戰扣分選項。最後林智堅碩士學位被台大、中華大學「雙殺」，綠營在桃園換將上陣，這樣精采的反轉戲碼，橫跨整個七、八月，支線劇情多又廣，難怪總聲量遙遙領先其他人，也一舉反轉的林智堅過去「執政模範生」、「最年輕有為的市長」正面人設形象。
總體而言，論文案雖然此起彼落，但目前看來，只有林智堅因為論文案中箭落馬，究其原因，仍在於選舉時程緊湊，民眾能夠關注議題的時間有限，所以通常只會找最熱門的議題來關注，林智堅是全台論文門攻防的「起手式」，該案無論從桃園選情本身的關注度，抑或是該議題能夠延伸討論的面向而言，都具備炒高聲量的客觀條件，所以大家都把心思放在上面，至於第二波、第三波的論文案攻防就會被忽略掉，林智堅案已經將論文門的聲量高峰創造出來，後面類似的案例所帶來的效應自然會遞減，不僅未能傷著當事人，反而幫忙助長氣勢。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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