與艾爾段面商　蒲亭：考慮在土耳其建置天然氣中心

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儘管安卡拉和莫斯科在敘利亞和其他地方的衝突存在諸多歧見，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，艾爾段致力維持莫斯科與西方對話管道暢通。
蒲亭會見艾爾段時還說：「那將是個平台，不只是為了輸運，也為了決定（天然氣）價格…當前相關價格高得過分，我們可以對此正常調節，不摻入政治色彩。」
自從烏克蘭戰爭開打以來，天然氣價格就漲翻天。俄羅斯抑制供給，回應西方制裁，歐洲一直在努力尋找替代能源供應。
路透社報導，蒲亭提出上述提議之際，俄羅斯正尋求以能源作為槓杆繼續對歐洲發揮影響力，並且改變經由波羅的海北溪天然氣管線（Nord Stream）輸送。北溪管線上個月在爆炸中受損，當局持續就此進行調查。
蒲亭告訴艾爾段：「這座中心有關工作進行過程中，我們可以一起合作建置，當然，它也將是一個平台，不只用於供給，也為了決定價格，因為這是非常重要的問題，定價問題。」
蒲亭昨天先提議，俄方可藉由將北溪海底管線的天然氣轉供，在土耳其建置一座天然氣中心。這條管線上個月因爆炸而受損。在電視轉播的這場會晤中，艾爾段沒有對這項天然氣中心構想作出回應。
蒲亭今天還表示，送往窮國的穀物量不足。雖然沒有直接點名西方制裁，但莫斯科今天也提到，由於進入外國港口遭遇問題，而且難以取得保險，俄羅斯穀物和肥料出口為之受限。
艾爾段則告訴蒲亭：「我們決心根據伊斯坦保協議，繼續加強穀物出口，以及經由土耳其轉運俄國穀物和肥料到低度開發國家。」（譯者：何宏儒/核稿：徐崇哲）1111013