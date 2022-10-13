陳其邁大岡山地區後援會成立　各界代表盼連任再打拼四年

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陳其邁也細數上任兩年，著力推動北高雄建設發展，加速推動橋頭科學園區由６年縮短至３年，吸引鴻海、國巨、日月光等國際大廠進駐，打造北高雄的電動車產業聚落，更把岡山打造成北高雄副都心，區內規劃全新的綜合行政中心，岡山運動中心、大鵬九村社會住宅625戶更已動土，此外岡山路竹延伸線第一階段已經完成88%，捷運周邊更有剛開幕樂購廣場、高醫岡山醫院也已經上樑即將完工，加上典寶溪的滯洪池、抽水站等水利建設，整個大岡山周邊的生活機能在兩年內有了嶄新的變化。
此外，靠海的茄萣、彌陀、永安、梓官區，陳其邁在漁港進行港口設施升級和冷鏈廠建置，更在中國打壓台灣水產時，數次北上推廣高雄漁產、協助媒合通路上架；陳其邁也在被衛服部認定為偏鄉的田寮區，媒合衛生所空間建置第一個日間照護中心，在各區持續佈建長照服務資源，讓長輩能夠就近使用，延緩失能老化。
民進黨這次在高雄第二（茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區）、第三選區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）推出包括陳明澤、黃明太、黃秋媖三位基層實力堅強的現任議員，以及曾任立委趙天麟服務處執行長的林志誠和立委邱志偉服務處主任陳慶鴻兩位從政資歷豐富的新人，希望能夠在北高雄打出全壘打，全數進入議會，市議員高閔琳則轉任陳其邁競選辦公室發言人，全力為市長及市議員選情拉抬。