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金鐘表演嘉賓出爐！光良、周蕙獻唱　《原子》登台圓夢

▲《原子少年》成員將登上金鐘舞台表演。（圖／三立提供）
▲《原子少年》成員將登上金鐘舞台表演。（圖／三立提供）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-14 07:00:00

第57屆金鐘獎頒獎典禮首次分為兩場舉行，將於21日舉辦「節目類」及22日「戲劇類」兩個場次，受邀的表演嘉賓包括光良、周蕙等唱將，還有人氣選秀節目《原子少年》金星成員等大陣仗演出，為典禮增添星光。由觀眾票選的最佳人氣綜藝節目與戲劇節目，暫時由《綜藝玩很大》、《火神的眼淚》領先，兩個獎項將於10月20日23:59停止投票，並在典禮上公開頒發獎項。

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▲曾國城與唐綺陽主持金鐘頒獎典禮，帶來開場歌舞。（圖／三立提供）
▲曾國城與唐綺陽主持金鐘頒獎典禮，帶來開場歌舞。（圖／三立提供）
金鐘獎「節目類頒獎典禮」星光大道由薛紀綱及焦凡凡攜手主持，典禮則是曾國城與唐綺陽首次合作，這對組合被形容是「最強專業與斜槓多元的娛樂代表」，節目一開始就會帶來精彩的開場秀，將與12位專業舞者熱力唱跳Rap演出《我要你的愛》，絕對顛覆觀眾視野。 

▲光良受邀在金鐘獎表演「少了你 就不行」，用歌聲向幕後工作人員致敬。（圖／三立提供）
▲光良受邀在金鐘獎表演「少了你 就不行」，用歌聲向幕後工作人員致敬。（圖／三立提供）
▲《菱格世代DD52》選秀出來的G.O.F將在金鐘獎表演。（圖／三立提供）
▲《菱格世代DD52》選秀出來的G.O.F將在金鐘獎表演。（圖／三立提供）
舞台前的歡笑娛樂就是建構在幕後眾多小螺絲釘身上，光良受邀表演「少了你 就不行」，用歌聲表現幕後工作人員的甘苦，向他們致敬，唱出無限感謝之意。另一段精彩節目「舞台 準備好了」，則是新人出頭天，這幾年選秀節目挖掘很多人才，他們從海選小舞台，一步步努力進入選秀節目被觀眾認識，甚至登上最高殿堂的金鐘舞台，要以實力和熱情展現對舞台的渴望，《菱格世代DD52》選秀出來的G.O.F、《聲林之王》柏霖、《大嘻哈時代》YoungLee及《原子少年》合作大陣仗演出，充滿青春活力。

▲金鐘獎特別增設電視主題曲獎項，當晚由周蕙演唱入圍曲目串燒「唱•戲」。（圖／三立提供）
▲金鐘獎特別增設電視主題曲獎項，當晚由周蕙演唱入圍曲目串燒「唱•戲」。（圖／三立提供）
而「戲劇類頒獎典禮」定調主軸精神是「一輩子做的事就是把戲演好/把戲拍好」，展現戲劇人的執著、專業、敬業。星光大道由楊小黎、陳家逵負責，典禮則由主持經驗豐富的曾寶儀擔綱，開場以一人分飾多角帶給觀眾驚喜。今年特別增設電視主題曲獎項，當晚將由周蕙演唱入圍曲目串燒「唱•戲」，另一段表演「我是演員」，由五位金鐘優異表現的演員演出獨白秀，特別邀請戲劇領域超過20年的重量級演員，搭檔台灣弦樂團大提琴首席吳世傑伴奏，詮釋對戲劇的熱愛。

▲曾寶儀主持金鐘獎典禮，開場以一人分飾多角帶給觀眾驚喜。（圖／三立提供）
▲曾寶儀主持金鐘獎典禮，開場以一人分飾多角帶給觀眾驚喜。（圖／三立提供）
第57屆電視金鐘獎將於10月21日、22日晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、東森美洲台、馬來西亞Unifi TV同步收看；亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信HamiVideo、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。

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